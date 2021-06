Insulti omofobi a Shalpy su Twitter

Insulti omofobi su Twitter per Giovanni Scialpi, in arte Shalpy, l'ex icona pop anni Ottanta. Il cantante ha infatti ritwittato sul noto social il post offensivo di un utente, in cui, senza mezzi termini, lo definisce 'culatt...', annunciando che la questione finirà in procura. "Questo è un altro che finirà in tribunale", scrive Shalpy. L'artista ringrazia poi, in un altro post, Alessandro Zan per essere intervenuto in tv a sua difesa: non è la prima volta infatti, secondo quanto afferma Shalpy, che è vittima di abusi e aggressioni omofobe. "Grazie Alessandro Zan per avermi aiutato a mettere in risalto anche se tardivamente l'ennesimo abominio subito dal sottoscritto e dalla nostra comunità #lgbt , cancellando cosi i dubbi di chi pensa che esistano Gay di serie A e Gay di série B", scrive.