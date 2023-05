Università di Parma: incontro su come l'Intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo

Rappresenterà un’occasione per riflettere sulle sfide computazionali dell’IA generativa e sulle sue implicazioni future, ChatGPT – Come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo, incontro organizzato dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma per lunedì 29 maggio alle 16.30 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Ateneo.

I lavori saranno aperti dal Rettore Paolo Andrei e dalla Presidente dell’Associazione Alumni Lucia Scaffardi. A seguire, gli interventi del docente di Deep learning and generative models Andrea Prati (Modelli AI generativi: cosa possono e non possono fare), dell’imprenditore e business angel Pietro De Nardis (AI: il punto di vista di un non esperto), del Direttore AI Cloud Services in Hewlett Packard Enterprise Edmondo Orlotti (Le sfide computazionali dell'IA generativa) e del Presidente del corso di studi in Informatica dell’Università di Parma Alessandro Dal Palù (Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: il futuro dell'Intelligenza Artificiale spiegabile).

Modererà la discussione il Consigliere dell’Associazione Alumni e Amici Andrea Bertoneri.

Chiuderà l’incontro, aperto a tutte le persone interessate, un dibattito tra relatori e il pubblico in aula.

Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione (entro venerdì 26 maggio): alumniamici@unipr.it