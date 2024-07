Interventi di manutenzione e rinnovamento per oltre 270 fioriere

Sono partiti da Piazza Garibaldi i lavori di manutenzione e rinnovamento delle fioriere della città, con la messa a dimora di nuove piante. Ogni fioriera di Piazza Garibaldi è stata arricchita con un ulivo e quattro piantine di lavanda, essenze scelte per il loro basso fabbisogno idrico e la resistenza alle alte temperature estive. Contestualmente, si è sostituito parzialmente il terriccio, ormai esausto, e si è proceduto con una concimazione di fondo per favorire lo sviluppo della vegetazione nei prossimi mesi. L'intento è quello di conferire alle fioriere del centro uniformità estetica, utilizzando l'ulivo come pianta principale in abbinamento ad altre piante aromatiche e mediterranee come lavanda, rosmarino prostrato, santolina ed elicriso.

Dopo Piazza Garibaldi, i lavori proseguiranno con le centottanta fioriere del Ponte di Mezzo, dove verranno impiegate piante aromatiche a portamento prostrato e ricadente, selezionate per il loro basso fabbisogno idrico e la resistenza alla forte insolazione e al vento. Anche in questo caso, il terriccio esausto verrà completamente sostituito e l'impianto di irrigazione ripristinato. Per quanto riguarda il Ponte delle Nazioni, sono dodici le fioriere interessate dagli interventi: saranno messe a dimora piante di Lonicera pileata, con una parziale sostituzione del terriccio e una concimazione di fondo. Sarà inoltre ripristinato l'impianto di irrigazione. Infine, sul Ponte Verdi tutte le dodici fioriere artigianali verranno sottoposte a un processo di riparazione e si prevede di ripristinarle entro l'autunno. “Proseguiamo nella cura del verde anche per quanto concerne gli arredi urbani - ha commentato il Sindaco Michele Guerra - Presto porteremo nuove fioriere a sostituire quelle presenti oggi”. “Questi interventi rientrano nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana – ha dichiarato l’Assessore con delega al Verde pubblico Francesco De Vanna - volto a migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi pubblici cittadini, offrendo un ambiente più gradevole e accogliente a cittadine e cittadini, a visitatori e visitatrici”.