Interventi sulla rete idrica nel quartiere Cittadella

Manutenzione in vista alla rete idrica nel Quartiere Cittadella: nella giornata di Martedì 12 Marzo dalle 09:30 alle 11:00 si potrà verificare un significativo abbassamento della pressione di erogazione a causa di un intervento su alcuni componenti di rete.

Le principali Vie interessate saranno Viale Solferino, Via G. Rustici, Viale Duca Alessandro, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, Strada Torelli ed le zone limitrofe. Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre in pressione potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.