Guerra: "Io e il Parma: la mia prima maglia? Del Sindaco, Osio"

Quella maglia bianca, con le maniche gialle e blu, è stato il primo vessillo del Parma che - ancora oggi - il sindaco Michele Guerra custodisce gelosamente. La parte posteriore è riempita da un numero, il nove. Quello di Marco Osio che per tutta Parma era ed è rimasto il sindaco. Suona un po' come un passaggio di consegna: il sindaco che firma con un pennarello la maglietta di quello che sarebbe diventato, dopo una trentina di anni, il primo cittadino di Parma. Era scritto dietro a quella maglia. "Avevo voluto fortemente quella firma. Sopra il numero mi ero fatto fare l'autografo da Marco e la maglietta non l’ho più indossata per non doverla lavare. E gliel'ho ricordato ora che l'ho ritrovato tra i banchi del Consiglio Comunale".

Michele Guerra, come nasce la sua passione per il calcio?

"Vengo da una famiglia che ha sempre avuto amore per questo sport. Ho cominciato a giocare e a guardare le partite del Parma che avevo 5, 6 anni. A 8 anni, nel 1990, il Parma è arrivato in Serie A e quindi è cominciata una stagione di calcio indimenticabile per la città. Da lì tutto si è consolidato".

Ha sempre tifato per il Parma?

"I nonni, mio padre, hanno sempre visto il Parma come squadra di riferimento, anche se al tempo oscillava tra Serie C e Serie B. Da quando è tornato in Serie A e stabilmente ha gravitato nel calcio che conta, io ho sempre guardato solamente il Parma. Avevo 8 anni, da allora tifo Parma perché quel campionato in cui è stata raggiunta la massima serie è stato così travolgente da farmi innamorare definitivamente. I miei figli sono nati in un contesto gialloblù già avviato e glorioso. Per cui posso dire serenamente che a casa Guerra si tifa solo Parma".

Ha giocato a calcio?

"Sì, ho cominciato in porta. Ero piccolo, avrò avuto 8, 9 anni: mi ero rotto un dito e l'allenatore mi fa giocare a centrocampo. Me la sono cavata bene e da quel momento in avanti ho sempre giocato a metà campo. All'inizio con il numero 6 poi, per un periodo più lungo, ho giocato con il 10. Ho cominciato a giocare nella squadra della scuola, La Salle. Aveva una squadra di calcio che ha rappresentato per noi ragazzi una palestra di vita. Era un ambiente molto bello. Una squadra fatta da compagni di classe: avevamo un gruppo affiatato, condividevamo sia la scuola che il calcio. Ed eravamo anche abbastanza bravi a giocare. Abbiamo raggiunto tanti risultati sportivi. A un certo punto, poi, c'è stata una fusione con il Mercury e ci siamo tutti trasferiti lì. L’ultima squadra è stata il Bibbiano, fino a che non ho smesso. Juniores mentre la prima squadra faceva l’Eccellenza: sono arrivato fino a lì".

La sua prima partita da tifoso allo Stadio?

"Era il campionato di Serie B, prima della promozione. Parma-Padova 3-1 di cui ricordo nitidamente i marcatori: De Nicola, Turrini e Baiano".

L'idolo del passato?

"Diciamo che ci sono diverse età della mia vita da tifoso. Quando ero piccolo era appena arrivato a Parma un portiere brasiliano: Claudio Taffarel e io all’epoca giocavo in porta. È venuto a scuola a farci visita. Nella foto con lui avevo un’espressione stupita: averlo di fianco mi sembrava straordinario. Nel corso degli anni, poi, ci sono stati molti giocatori che ho ammirato. Uno di questi è Gianfranco Zola perché era un fuoriclasse che avrebbe potuto esprimersi a un livello pari a quello di chi ha avuto più fama di lui nel suo periodo d'oro. Poi è arrivato Lilian Thuram. Difensore unico per eleganza e correttezza negli interventi: aveva uno stile tutto suo. Mi dava l’impressione, per come si muoveva, di essere un calciatore dalla struttura morale imponente, sicuramente diverso dagli altri. Poi quello che è successo fuori dal campo, quando Thuram è diventato un uomo impegnato nella lotta al razzismo, lo ha dimostrato. Si è confermato un campione anche nella vita. Una persona che ho sempre visto come un idolo sportivo, poi, è Nevio Scala. Ho un aneddoto su di lui".

Prego.

"A 18 anni mi era stata regalata per il mio compleanno una maglietta. Un amico aveva avuto l'idea di realizzare un collage di foto. C'erano tutti i miei “idoli”. In un Pantheon ideale, accanto a Bob Dylan o Stanley Kubrick, c’è Nevio Scala. La maglietta ovviamente l’ho ancora".

Chi è il giocatore al quale è più legato oggi?

"Nel Parma di oggi direi Adrian Bernabè. È per me il più forte e promettente. Ci sono tanti giocatori che avranno grande futuro in questo Parma, ma l’atteggiamento, l'umiltà e l’impegno che vedi negli occhi di Adrian Bernabè è qualcosa di unico".

Il gol che non dimenticherà mai?

"Per dinamica dico quello di Fabio Simplicio contro il Cagliari. Una sassata da lontano, all'ultimo secondo. Ero già sulle scale, stavamo andando via perché era ormai andata, si profilava un pareggio per 2-2. Ma allo scadere del tempo, il boato ha spinto i miei occhi sul campo. Simplicio ha tirato di controbalzo con la palla che è finita sotto al sette. Un gol che ricordo con tantissimo piacere".

La vittoria più bella?

"Tante: quella più emozionante è stata sicuramente quella di Wembley. Pensare di vincere una coppa europea con il Parma, con una città in cammino verso Londra per dire 'ci crediamo', dominando una partita senza mai dare mai l'impressione che l'Anversa potesse impensierirti: che spettacolo! In tantissimi abbiamo nella memoria quella sera, tutti portiamo nel cuore quella vittoria. Ma vorrei menzionarne altre due".

Quali?

"Una è quella di Mosca contro il Marsiglia: per nulla scontata e invece larghissima. Quello secondo me era il Parma più forte in assoluto. Un undici che faceva paura. Infine la vittoria con l’Alessandria. Si arrivava a Firenze, in un contesto dove tu eri favorito per andare in Serie B. Nel calcio non c'è nulla di certo, però. La squadra ha fatto una partita maiuscola, non è andata mai in difficoltà. È stata la partita che ha ulteriormente infuso fiducia circa la possibilità di riuscire nell’impresa di passare dalla D alla A".

Quale campione le piacerebbe vedere con la maglia del Parma?

"Ne dico due: uno è Federico Chiesa che è un grandissimo calciatore. Ho amato molto suo padre, Enrico, che è stato un vero campione. Sarebbe bello vedere anche lui in gialloblù, ma parliamo di ipotesi irreali. Un altro che in questo momento mi sta impressionando è Yildiz. Uno dei giocatori più forti considerata l’età”.

Le piace Pecchia?

"Molto. Pecchia ha un'idea di calcio e una costanza, finanche una modestia nell’adottarla che sono davvero dei valori importanti. Mi sorprende questa sua capacità di far girare i giocatori con il turnover: li tiene tutti in considerazione. È impossibile oggi dire quale sia l’undici titolare del Parma. Per chi è della mia generazione, abituato alle formazioni tipo e a recitarle a memoria come il primo Parma di Nevio Scala, è una cosa insolita. I risultati gli stanno fino a qui dando ragione, il Parma ha un numero di giocatori titolari molto elevato, questa penso sia un merito di Pecchia".

Da tifoso è scaramantico?

"No".

In quale settore dello Stadio è abbonato?

"Sono stato sempre abbonato nei distinti, in Tribuna Est: dal 1990 alla Serie D. In Serie D mi sono trasferito nella Tribuna Petitot. Sono anche stato spesso in curva, soprattutto in trasferta, con i miei figli. I bambini ci vanno volentieri in curva, lì la partita è diversa, l’esperienza è completa".

Come se lo immagina il nuovo Tardini?

"Me lo immagino come uno stadio elegante, uno stadio più accogliente, dove al rito della partita si possa aggiungere la bellezza del contesto dell'evento. Quando capita di andare in grandi stadi e vedere le partite si resta rapiti anche dalla bellezza dell’impianto. Accanto a questo sarò contento di vedere uno stadio più rispettoso dei diritti di tutti i tifosi. Oggi non lo è, partendo dal problema dell'accessibilità per i diversamente abili. Oltre all’infrastruttura, ne avrà vantaggio il tifo fatto di famiglie. Per godere di una gara sportiva, ma anche per vivere un'esperienza che sappiamo come per tanti parmigiani rappresenti uno spaccato di vita familiare. Per me e stato così. Ho cominciato ad andare allo stadio con fratelli e nonni, sia materni che paterni. Un rito che ci vedeva tutti uscire di casa. È stata un’esperienza di vita vera, con lo stadio come teatro".

A proposito: a che punto siamo con l'iter dello Stadio e come giudica il dibattito al riguardo?

"Vorrei dire che non sono sorpreso dai toni del dibattito, tutte le città italiane che riqualificano lo stadio stanno vivendo la medesima situazione. Siamo il Paese che ha gli stadi più arretrati in Europa, alcuni sono letteralmente fatiscenti. È normale e corretto che oggi si lavori più seriamente alla riqualificazione degli impianti. Molti di questi sono di proprietà comunale. L’ultima operazione di riqualificazione vera degli stadi italiani era stata fatta per Italia '90. Andiamo indietro di 35 anni quasi. Bisogna intervenire e il dibattito è normale che ci sia. Gli altri sindaci delle altre città affrontano più o meno gli stessi temi che affrontiamo noi. Credo che la situazione, a Parma, sia stata gestita bene sia dall’amministrazione che dalla proprietà. Quello che arriva in Conferenza dei Servizi è un progetto che ha tenuto conto delle riflessioni portate dal molto confronto, a diverso livello. Un progetto ancora più efficiente ed efficace di quanto non fosse quello precedente. Il Parma ha chiesto una proroga fino al 19 febbraio per dare tutte le risposte richieste alla Conferenza. Nulla di strano, bisogna presentare una documentazione esatta e precisa. Normale che serva il tempo giusto, soprattutto se si pensa che in mezzo ci sono state le vacanze di Natale. Attendiamo che arrivi il materiale, poi si procederà per arrivare infine a vedere il Nuovo Tardini. "