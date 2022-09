Europa Verde: "Iren ha chiuso gli allacci di 50 condominii, lasciando molte famiglie senza acqua calda"

Iren è nella bufera a Parma. Dopo aver aumentato le tariffe del teleriscaldamento, ad agosto, la multiutility avrebbe chiuso con un preavviso di soli 15 giorni gli allacci di oltre 50 condominii in difficoltà con i pagamenti delle fatture, lasciando così molte persone senza acqua calda. Lo denuncia Europa Verde, spiegando che gran parte dell'alimentazione del teleriscaldamento proviene dall'inceneritore di Ugozzolo (di fatto già pagato dai cittadini con la tariffa rifiuti) e ricordando di aver già chiesto di scorporare la quota parte del calore prodotto dall'inceneritore dai costi del servizio. Il distacco delle utenze è poi per i Verdi, "un intervento di rara arroganza, in un momento di grande difficoltà per le famiglie, che si potrebbe anche configurare come interruzione di pubblico servizio, posto che non esiste per gli utenti alcuna alternativa di rivolgersi ad altro fornitore essendo il teleriscaldamento un regime di puro monopolio da cui non ci si può nemmeno staccare".

Iren, incalza il partito ambientalista, "è una società sotto controllo pubblico e prima ancora degli interessi dei suoi azionisti privati deve fare gli interessi dei cittadini dei Comuni soci, garantendo la continuità dei servizi che le sono stati affidati, per di più senza gara come nel caso del teleriscaldamento, alla migliore tariffa possibile, senza speculare per gonfiare gli utili (oltre 133 milioni di euro nel primo semestre 2022)". Da qui la richiesta al sindaco Michele Guerra- a cui si associa anche il Pd- di convocare in municipio il presidente della società del Gruppo Ireti (nominato dallo stesso Comune di Parma) affinché "sia dia immediato stop a questo doppio scandalo e vengano riallacciati tutti i condominii". (Agenzia Dire)