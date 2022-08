Guardia di Finanza, cambio al vertice: Jacopo Giusti è il nuovo comandante di Parma

Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Fernando Capezzuto, si è insediato il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Parma, Maggiore Jacopo Giusti, che subentra al Maggiore Antonio Dima, trasferito al Gruppo di Monza, quale Comandante.

Il Gruppo della Guardia di Finanza, posto alle dipendenze del Comando Provinciale di Parma, svolge le attività di controllo economico del territorio nella provincia parmense, avvalendosi anche delle dipendenti Tenenze di Fidenza e di Fornovo di Taro. Il Maggiore Antonio Dima lascia il comando del Gruppo di Parma dopo tre anni, nel corso dei quali ha diretto numerose ed importanti attività operative finalizzate al contrasto dei fenomeni più insidiosi di criminalità economico - finanziaria.

Il Maggiore Jacopo Giusti, 35 anni, originario di Roma, proviene dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Como, dove ha comandato il Gruppo Tutela Finanza Pubblica.

Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria ed in Giurisprudenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi tra i quali quello di Comandante della Compagnia di Olgiate Comasco e del I° Nucleo Operativo del Gruppo di Salerno. Il Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto, ha dato il benvenuto al nuovo Ufficiale, augurandogli buon lavoro nell’importante incarico di comando assunto; nel contempo ha espresso parole di vivo apprezzamento e ringraziamento al Maggiore Antonio Dima per l’ottimo lavoro svolto durante la sua permanenza al Comando Provinciale di Parma.