Jazz, Funk e sonorità mediterranee de Il Mago del Gelato

Il Funk, jazz e afrobeat dei quattro musicisti de Il Mago del Gelato movimenteranno la serata di giovedì 25 luglio allo Spazio Malerba tra fiati avvolgenti, groove trascinanti e melodie cariche di freschezza. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico e degli addetti ai lavori esibendosi agli eventi più underground di Milano ed aver collezionato diverse date in Italia e all'estero, ad aprile, senza neanche un singolo pubblicato, vengono inseriti da Rolling Stone: l’elenco delle promesse dell’anno secondo la redazione della storica rivista musicale. Il loro primo Ep Maledetta Quella Notte, prodotto da Marquis è uscito meno di un anno fa custodendo un loro particolare sound funk colorato di jazz, musica del cinema italiano anni ’60 e disco music. Ad aprire il concerto il live di Tare, jazz sperimentale e fugacità pop, e Topamo Dj Set: sonorità funky e chill out. L'ingresso è libero e gratuito, l'appuntamento è a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con la Biblioteca Malerba.