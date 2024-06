KilometroVerde, 70.000 gli alberi e arbusti messi a dimora

Nella cornice dell’Academia Barilla a Parma, si è tenuta la riunione conviviale del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma la cui “mission” è quella di creare boschi permanenti all’interno della provincia di Parma, al fine di contrastare il cambiamento climatico e di aumentare il benessere della comunità. L’incontro è stato l’occasione per illustrare ai Soci i 4 anni di attività del Consorzio - nato nel maggio del 2020 - i traguardi raggiunti e le sfide future. Numeri importanti e nuovi progetti per una “famiglia” sempre più grande: ad oggi sono 110 i soci, tra ordinari e sostenitori, del Consorzio KilometroVerdeParma. Finora sono stati messi a dimora 70.000 fra alberi e arbusti su una superficie totale di 70 ettari, un patrimonio verde di nuovi boschi, in città e provincia, capace di catturare e stoccare 3.245,65 tonnellate di CO 2 . Il prossimo traguardo è rappresentato dalla messa a dimora di 100.000 alberi totali entro il 2025. Intensa anche l’attività di divulgazione e sensibilizzazione, 67 gli eventi organizzati per i cittadini, circa 20 i convegni a cui il Consorzio Forestale ha preso parte, importanti progettualità con l’Università di Parma e l’Orto Botanico di Parma, collaborazioni con enti e la partecipazione a manifestazioni dedicate all’ambiente e territorio. Fondamentale per KilometroVerdeParma sostenere la ricerca scientifica, già attive le collaborazioni con V-Safe con il progetto “Il vero valore del Verde Urbano”, per la valutazione dei benefici economici generati dai servizi ecosistemici prodotti da tre diversi interventi di forestazione urbana e con Cinsa “da punti a rete” per la valutazione della connettività ecologica degli ecosistemi boschivi realizzati da KMVP. Ma anche una grande attenzione per le nuove generazioni, con il progetto We Tree dedicato alle scuole che ha visto coinvolti 10.571 studenti, 436 classi, 799 sono state le ore di lezione e 105 le uscite didattiche. Pe l’anno scolastico 2023-24 è stato proposto con successo anche il progetto We Tree Orienteering che ha visto la partecipazione di 430 studenti, 16 classi e 10 scuole. E nell’era dei social, sono ben 3.764 i follower del Consorzio (fra Facebook, Instagram e Linkedin), costantemente aggiornati su tutti gli eventi ed attività mentre sono state quasi 29 mila le visualizzazioni del sito.

«Siamo qui per presentare il punto della situazione che si riassume in tre numeri fondamentali raggiunti in questi quattro anni insieme: abbiamo piantato 70.000 tra alberi e arbusti, su una su una superficie di 70 ettari della provincia di Parma e stoccando così più di 3.000 tonnellate di Co2. Questi numeri sono stati resi possibili grazie e soprattutto alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con diversi Comuni che ci hanno messo a disposizione 15 terreni pubblici e con diversi privati. A tutti offriamo la nostra valida consulenza tecnica. Attualmente siamo arrivati a 110 soci con i quali condividiamo la stessa missione. Tra le tante iniziative organizzate (distribuzione di piante della Regione, installazione temporanee, volontariato aziendale, convegni ecc.), ci sta particolarmente a cuore il progetto WeTree che ha coinvolto ore 10 mila studenti impegnati in quasi 800 ore di lezione (dato 2020-2024)» ha sottolineato Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, salutando gli ospiti.

«Anche noi di Barilla siamo soci del Consorzio. – ha commentato Andrea Belli, responsabile comunicazione Barilla – KilometroVerdeParma è un virtuoso esempio straordinario di collaborazione tra pubblico e privato. In particolare, con la Regione Emilia-Romagna (in sala l’assessora regionale Barbara Lori) ci sono sostegno e dialogo non affatto scontati. Con KilometroVerdeParma pensiamo al bene della nostra comunità, al futuro, a quanto possiamo lasciare di positivo per il benessere del Pianeta e delle persone. Inoltre, ci tengo a sottolineare che questi temi oltre ad avere una solida base scientifica, hanno anche tanta passione, cuore e slancio».