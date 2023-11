Parma-Indonesia andata e ritorno: il viaggio formativo della 23enne Kirsty Ricci

Secondo McKinsey &; Company 1, per la Gen Z, l'impegno nel garantire un ambiente sostenibile, inclusivo e attento al benessere individuale e collettivo sono valori sempre più rilevanti sul posto di lavoro. Le relazioni umane e lo scambio di conoscenza tra le persone sono stimolo fondamentale per i giovani. Lo sanno bene Kirsty Ricci (classe 2000) e Federico Bernoni (classe 2003), giovanissimi partecipanti al percorso di formazione Aurora Experience, gestito da Aurora Fellows.

I due ragazzi, grazie all’Aurora Experience sono volati fino a Bali (Indonesia) per due settimane: la loro sfida? Intraprendere un percorso di shadowing 2, vivere a contatto con esperti del mondo del business e comprendere quali aspetti inediti e intuizioni portare a casa con sé. L’isola è stata per loro da una parte un’opportunità di connessione con i locali e gli imprenditori attivi in quel territorio e dall’altra di disconnessione dal mondo. Questo ha permesso loro di comprendere come gentilezza, relazioni umane e condivisione siano tra gli elementi che più fanno la differenza, sul lavoro e non solo, per la GenZ: “sono andata a Bali non solo perché ero attratta dal suo potenziale, ma perché 1 Fondata nel 1926, McKinsey & Company è una società internazionale di consulenza manageriale all’alta direzione, che serve le maggiori aziende a livello mondiale, oltre a istituzioni e organizzazioni non profit, su temi di strategia, corporate finance, organizzazione, digitalizzazione, analitica avanzata, marketing e miglioramento operativo.

Lo Shadowing è un percorso lanciato nel 2022 che permette ai giovani partecipanti dell’ Aurora Experience di affiancare figure apicali, di diversi settori, nella loro quotidianità lavorativa. Si tratta di un’attività di durata variabile che permette ai giovani di comprendere concretamente cosa comporta ricoprire un determinato ruolo o svolgere una precisa professione. allo stesso tempo stavo ricercando quella consapevolezza che solo l’isola può regalare: la connessione con la natura, con noi stessi e con chi ci sta accanto.” Racconta Kirsty, oggi Startup Officer a Le Village by Crédit Agricole Milano aggiungendo - “Aurora ti dà l’opportunità metaforicamente di scalare il Kilimangiaro e così è stato per me: mi sono ritrovata a scalare un vulcano di notte e quando siamo arrivati in cima eravamo al contempo disconnessi digitalmente da tutto ma connessi tra di noi.”

Nel corso della loro permanenza a Bali, Kirsty e Federico hanno avuto occasione di seguire passo passo l’operato di Bruno Calabretta, talento italiano nel campo della blockchain e del web 3.0 residente a Bali, cogliendo quindi l'opportunità di scambiare conoscenze e visioni. Quest’Isola, un tempo isolata e quindi abitata solo da locali, oggi si trova ad affrontare da un lato una crescita economica e dall’altro una profonda crisi ambientale; Kirsty e Federico hanno potuto apprendere molto dalle due vive anime dell’Isola: l’imprenditoria e il networking da una parte, la natura e spiritualità dall’altra. Inoltre, seguendo i passi della quotidianità di Calabretta, hanno fatto esperienza di un modo di fare impresa a ritmi diversi, velocissimi ma allo stesso tempo conviviali e legati al ritmo dell’Isola. Hanno anche avuto modo di parlare con la popolazione locale, comprendendo le difficoltà contemporanee e dando quindi il loro proprio contributo. Come? Proverbiale è stato il primo contatto con i volontari di Sungai Watch con cui Kirsty e Fede hanno partecipato a una missione di pulizia delle strade. “Il turismo di massa rischia di rovinare questi luoghi bellissimi, è invece dovere di tutti fare la propria parte, comprendendo ed esportando il ritmo e la consapevolezza che questo luogo dona, senza rovinarne la natura sin all’arrivo dell’Occidente, incontaminata” commenta Federico ricordando le ore nella foresta.

In un’epoca di iperconnessione, recuperare la semplicità dei legami, ascoltare e poter imparare dall’esperienza altrui, vivendo le dinamiche direttamente in loco, sono elementi importanti che incidono anche sul luogo di lavoro e su come questo viene percepito. “Penso che non esista un’età prestabilita per fare shadowing, viaggiare e sperimentare, tutti dovremmo farlo; mi piacerebbe proporre questo modello scalabile per qualsiasi reparto e

figura, i cambiamenti partono anche direttamente da noi.” racconta Kirsty. Aurora portavoce della Gen Z e dei loro sogni Grazie all’Aurora Experience i due ragazzi hanno potuto mettere alla prova le loro capacità relazionali ed imprenditoriali. Fare shadowing li ha spronati non solo ad osare

di più ed a mettersi in gioco, ma soprattutto a ricavare nuove opportunità. Ciò che emerge dalla loro esperienza è un desiderio comune: contribuire concretamente, anche loro, a perseguire nuovi valori nel mondo lavoro: maggiore empatia e sete di conoscenza. Kirsty Ricci, originaria di Parma, ha fatto della sua passione per il mondo dell’innovazione un viaggio condiviso con la generazione Z. Durante il suo anno di Erasmus (nell’anno accademico 2021 / 2022), ha contribuito attivamente a comunità di imprenditorialità giovanile, facendo associazionismo all’interno dell’università e collaborando con una startup dell’ecosistema spagnolo. Da poco trasferita a Milano, lavora come Startup Officer dove segue il percorso di formazione e la community delle startup di Le Village by Crédit Agricole a Milano.

Federico Bernoni, originario di Roma, fin da piccolo si è dimostrato una persona curiosa e alla ricerca di avventure. Durante gli studi ha intrapreso un percorso sportivo nella pallanuoto arrivando a giocare in Serie A2 e nella nazionale giovanile. Alla fine del liceo ha deciso però di cambiare direzione e di seguire le proprie passioni, il tutto con il supporto di Aurora Fellows e di tutta la community. Si è poi iscritto all’università, scegliendo di studiare Economia e Big Data ma di continuare al contempo a lavorare, come libero professionista nel mondo della produzione video e del marketing digitale.