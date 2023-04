Krause acquista l'edificio ex Parmalat di Tanzi, il sindaco di Collecchio: "Si richiude una ferita aperta"

Il Parma ha acquistato il mega building di Collecchio lasciato incompiuto dall’era Tanzi. Lo scrive l’edizione cartacea di Repubblica, secondo cui questi edifici rientrano nei piani del nuovo centro tecnico. Per Franco Denari, amministratore delegato di Krause Group Italia, "un’occasione di crescita per la riqualificazione sociale e sportiva".

"Accogliamo con grandissima soddisfazione la notizia dell’acquisto dell’ex direzionale Parmalat da parte di Parma calcio - spiega il sindaco di Collecchio, Maristella Galli -. La società è già impegnata da alcuni mesi, insieme al Comune di Collecchio, in un progetto di rigenerazione del quadrante est del Capoluogo e riqualificazione del vicino centro sportivo del Parma Calcio. Questa acquisizione crea le migliori condizioni per chiudere dopo tanti anni la ferita apertasi con il crack Parmalat. La nostra Amministrazione, anche in questa occasione, sarà a fianco di chi sceglie di investire a Collecchio in modo serio, competente e sostenibile; per questo, nei prossimi giorni, incontreremo nuovamente i vertici di Krause Group Italia per dare un nuovo volto all’ingresso principale di Collecchio".