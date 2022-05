L’8^ edizione di LeftIgnition, raduno automobilistico di Porsche, a Parma, sabato 21 maggio

Farà tappa a Parma, sabato 21 maggio, l’ottava edizione di LeftIgnition, raduno automobilistico di Porsche. L’evento è patrocinato da Motor Valley, dalla rete Anci della Città dei motori, dal Comune di Varano De Melegari e dal Comune di Parma.

E’ un raduno dal respiro nazionale ed internazionale calendarizzato dai maggiori Porsche Club italiani e da alcuni importanti Club provenienti da Svizzera, Francia, Slovenia Belgio e Germania. Vedrà la partecipazione di circa 100 vetture della gamma Porsche, sia classiche che moderne e durerà l’intera giornata. Il programma prevede la partenza dall’Autodromo di Varano, alle 10, per arrivare in piazza Duomo verso le 17, attraverso un tour stradale che si snoda sugli storici percorsi che collegano Varano, Bardi, Pellegrino e Montesalso ripercorrendo il percorso iconico della Parma Poggio di Berceto. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, raccoglie la presenza di diversi proprietari di Porsche e costituisce una vetrina unica per la città, con un forte richiamo turistico.