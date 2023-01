L'allarme del sindacato: "Servono interventi urgenti per salvare il servizio sanitario pubblico"

Per salvare il servizio sanitario pubblico occorrono provvedimenti urgenti da parte delle istituzioni locali e nazionali. E' l'auspicio, o meglio, l'appello che il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed fa al termine della prima assemblea del 2023, che si è svolta martedì 17 gennaio all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Carenza di specialisti, Pronto Soccorso in sovraffollamento, condizioni di lavoro inaccettabili con ore di straordinario massive, ferie non godute, turni di guardie e reperibilità sopra la media, mancata possibilità di assolvere per questione di tempo agli obblighi formativi sono alcune delle maggiori criticità della sanità locale evidenziate da Lorenzo Casali e Andrea Belletti, i Segretari Anaao Assomed rispettivamente di Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che in apertura dell'incontro hanno fatto un'analisi del momento storico che sta vivendo il servizio sanitario locale e nazionale. Una situazione che rischia di minare seriamente l'esigibilità del diritto alla salute dei cittadini.

La carenza organizzativa, retributiva e infrastrutturale di personale e, non ultimo, gli episodi di aggressioni subite dai sanitari, fanno allontanare i professionisti dal servizio sanitario pubblico, con conseguente peggioramento del servizio reso al cittadino. Piena condivisione al pressing che si sta facendo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e per una programmazione adeguata rispetto alle esigenze sanitarie della popolazione è stata espressa dal segretario nazionale Pierino di Silverio, intervenuto all'incontro con Ester Pasetti, segretaria regionale. Non da ultimo, Anaao rivolge un appello ai cittadini per rinsaldare il fondamentale rapporto di fiducia medico-paziente, punto di partenza per salvaguardare, insieme, il servizio sanitario nazionale.