La Lega: dotare di taser la polizia locale

“In questi giorni sta circolando sui social e nelle chat dei parmigiani il video in cui i Carabinieri utilizzano il taser per immobilizzare un esagitato che martedì mattina pare abbia sfondato la vetrina di una profumeria in pieno centro storico, in via Carducci, e ha creato altri disordini, ferendosi e minacciando i passanti.

Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per l’intervento tempestivo e per la prontezza nell’utilizzo del taser, uno strumento indispensabile per prevenire violenze o atti autolesionistici senza necessità di avvicinarsi, tutelando anche l’incolumità degli agenti della forza pubblica.

Non è la prima volta che a Parma il taser si rivela risolutivo quando viene utilizzato dalle forze dell’ordine e auspico che presto anche la polizia locale ne venga dotata, come ho chiesto più volte, anche con una mozione che ho proposto al bilancio di previsione del Comune nello scorso dicembre.

E’ grazie alla Lega, all’impegno di Matteo Salvini e al lavoro dell’allora sottosegretario all’interno Nicola Molteni, se nel marzo del 2022 le forze dell’ordine sono state finalmente dotate di questo importante strumento che garantisce un effetto deterrente verso la criminalità e la repressione di atti pericolosi come quelli visti ieri a Parma”.

Così Laura Cavandoli deputata della Lega.