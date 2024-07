L’Ambasciatore della Moldova in Municipio

Questo pomeriggio il Sindaco Michele Guerra ha incontrato nel suo ufficio in Municipio l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Anatolie Urecheanu, a Parma in occasione delle visite istituzionali svolte nella regione Emilia-Romagna in questi giorni.

L’incontro è stato un’occasione di dialogo e confronto per consolidare i rapporti tra Parma e la Repubblica di Moldova, auspicando possibili nuovi ambiti di cooperazioni future e scambi culturali tra le due realtà.

Il Sindaco e l’Ambasciatore hanno parlato dell’attuale situazione internazionale, affrontando inoltre alcuni temi di interesse per la comunità moldava nel nostro territorio, una delle più numerose e meglio integrate.