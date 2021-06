L'Ambasciatrice d’Etiopia incontra il sindaco Pizzarotti

Demitu Hambisa Bonsa, da poco nominata Ambasciatrice d’Etiopia in Italia, ha fatto tappa, questa mattina, in municipio. E’ stata accolta dal Sindaco, Federico Pizzarotti, e dall’Assessora alla Cooperazione Internazionale, Nicoletta Paci. Si è trattato di un colloquio franco e costruttivo in cui sono state gettate le basi per future e proficue collaborazioni. L’occasione è stata utile, da parte dell’Ambasciatrice, per incontrare anche i rappresentanti della Comunità Etiope a Parma e quelli dell’Associazione “Parma per gli altri”, e per prendere atto dei progetti di cooperazione internazionale in corso tra Parma ed il Paese africano.