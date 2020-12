L'app per prenotare il vaccino e il registro elettronico degli "immuni"

Il governo italiano potrebbe utilizzare una app per la vaccinazione anti-Covid, per registrare e tracciare chi è stato immunizzato ma anche per prenotare la somministrazione del siero. È quanto emerge nell'ambito del Piano vaccini, a cui stanno lavorando vari ministeri e la struttura del Commissario per l'Emergenza.

L'app permetterebbe la prenotazione ma anche l'avviso della data del richiamo, così come potrebbe essere utilizzata per monitorare le eventuali reazioni avverse. Come spiega l'agenzia Ansa il progetto di farmacovigilanza potrebbe essere condiviso a livello europeo così come sarà possibile sapere dove e in che modo è stato somministrata la dose e servirà come registro elettronico dei vaccinati.