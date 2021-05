L'artista Paolo Bottioni omaggia la Croce Rossa Parma

Paolo Bottioni è un pittore di Parma, un artista che ha partecipato a svariati concorsi nazionali ed internazionali, conquistando numerosi premi e riconoscimenti. La sua cifra è l’equilibrio, una specie di classicità che si impone nonostante l’apparente Horror vacui che chiede di tutto riempire, di strutturare l'opera entro un reticolo la cui geometria, nelle ultime opere diventa sempre più complessa, sempre più articolata, sempre più allusiva, preso com'è da una specie di vortice.



In questo periodo storico pandemico che sta lasciando il segno in tutti noi, Bottioni ha voluto ritrarre le sue sensazioni, le sue emozioni in un dipinto che ha deciso di donare al nostro Comitato!



"Ringrazio tutta la Croce Rossa per il suo grande lavoro", dichiara Bottioni, "con questo mio piccolo gesto, voglio lasciare un ringraziamento che ricordi ogni giorno quanto fatto a favore della collettività"

A Bottioni va il grazie di tutto il Comitato, per voce del Presidente Giuseppe Zammarchi. "Ci impegniamo ogni giorno per aiutare i nostri concittadini nel miglior modo possibile", afferma Zammarchi, "gesti come questo ci confermano la bontà del lavoro che svolgiamo, oltre a spronarci nel dare sempre di più".