L'Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna: sopralluogo al Parco Testoni

Mattinata nel verde di Parco Testoni per l'Assessore a Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna. L'Amministratore Comunale ha voluto effettuare un sopralluogo nello spazio pubblico del quartiere Mordacci dove, da tempo, i residenti chiedono una riqualificazione complessiva dell'area. E' stato un momento partecipato dai cittadini del quartiere che ha visto, al fianco dell'Assessore, la Polizia Locale e i tecnici dei Settori Manutenzioni e Verde Pubblico. Oltre ad ispezionare il Parco, che è stato teatro dell'incendio appiccato al Modulo Eco nello scorso dicembre, l'iniziativa ha voluto raccogliere proposte e criticità in un'ottica di ascolto e condivisione di problemi e bisogni espressi direttamente dai residenti per attivare un percorso che possa migliorare la situazione del parco e del quartiere in generale. Un'iniziativa che conferma anche l'impegno ad un intervento tempestivo a partire dalle risorse già stanziate sul Bilancio 2023.