L’Associazione italiana pazienti anticoagulati chiude l’attività con più donazioni all’Ospedale dei bambini

Nel corso della sua venticinquennale attività l’Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, AIPA, ha erogato oltre 200 mila euro in donazioni, privilegiando il territorio e l’Ospedale Maggiore di Parma. Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria le attenzioni si sono concentrate in particolare verso il Centro emostasi ma anche la Cardiologia pediatrica e, nell’ultimo anno, la Pediatria d’urgenza e l’Oncoematologia, destinatarie anche della donazione di oggi. Bilance e carrelli per la Pediatria d’urgenza ai quali sono aggiunti un monitor per la Chirurgia pediatrica e due fibroscopi per l’Oncoematologia che verranno messi a disposizione della Terapia intensiva pediatrica.

“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio con le risorse che abbiamo avuto a disposizione – afferma il presidente di AIPA Paolo Delgrano – abbiamo pensato alle scuole consegnando materiali per la didattica fino ai computer al tempo della DAD e del Covid. Abbiamo

erogato buoni alimentari alla Caritas provinciale, alla Mensa di Padre Lino e al Banco alimentare. Ma soprattutto abbiamo pensato ai pazienti del nostro ospedale privilegiando sempre l’infanzia. E quindi quando abbiamo deciso di chiudere l’associazione, con i soldi

rimasti abbiamo deciso di fare queste donazioni coinvolgendo i professionisti dell’Ospedale dei bambini che ci hanno manifestato le loro esigenze”.

A ringraziare Paolo Delgrano e i soci di AIPA i direttori delle strutture coinvolte dal loro gesto, Icilio Dodi della Pediatria d’urgenza con la coordinatrice Giuseppina Nicosia; Emilio Casolari direttore Chirurgia pediatrica con il dott. Giovanni Casadio; la direttrice

dell’Oncoematologia Patrizia Bertolini con la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou; Clelia Zanaboni referente della Terapia intensiva pediatrica e la direttrice della 1° Anestesia e rianimazione Sandra Rossi. Al loro fianco il direttore del dipartimento Materno- infantile Gian Luigi de’ Angelis e il direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi che hanno ringraziato i rappresentanti dell’associazione per la vicinanza e l’affetto dimostrato all’Ospedale Maggiore in questi lunghi anni di amicizia.