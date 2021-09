L'Ateneo ai tempi del Covid: ecco il nuovo decalogo per vivere al meglio l’Università

Dieci semplici regole da seguire. Diffuso on line, inviato via mail a tutti gli studenti

Dieci semplici regole da seguire per vivere insieme l’Università e prevenire la diffusione del Covid-19. È il decalogo #UniprInSicurezza, che nella sua forma rinnovata (aggiornata alle ultime normative) fa il suo debutto in questi giorni.

Diffuso on line sul sito istituzionale dell’Università di Parma e inviato via mail a tutti gli studenti, il decalogo è anche esposto in tutte le sedi dell’Ateneo, nei luoghi frequentati dagli studenti.

«Abbiamo sottolineato tante volte – spiega il Rettore Paolo Andrei – l’importanza e l’entusiasmo di riprendere a pieno ritmo l’esperienza didattica in presenza, convinti come siamo che sia fondamentale favorire il ritorno allavita di relazione che costituisce l’essenza più piena dell’esperienza universitaria, nei rapporti tra le persone che compongono la Comunità accademica. Dobbiamo fare tutti la nostra parte, rispettando poche ma semplici regole per un’Università in presenza e sicura. Il gioco di squadra è fondamentale, ed è importantissimo il contributo di tutte e tutti».

Qui sotto il nuovo decalogo.

#UniprInSicurezza

10 REGOLE PER VIVERE INSIEME L’UNIVERSITÀ

E PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

1. Non puoi venire in Ateneo se:

hai sintomi di infezioni respiratorie acute: febbre, tosse, raffreddore

provieni da zone a rischio (es. paesi esteri per cui sono individuate restrizioni)

hai avuto contatti stretti con persone positive al COVID-19 (conviventi, familiari, ecc.)

sei positivo/a al COVID-19

2. Per entrare in tutte le sedi di Ateneo devi essere in possesso della certificazione verde COVID-19, GREEN PASS (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti)

3. Segui le misure igienico-sanitarie:

indossa una mascherina chirurgica o di comunità

igienizza le mani frequentemente

sottoponiti a eventuali controlli a campione della temperatura corporea

4.Entra in aula solo se hai prenotato il tuo posto tramite la App UniPR Mobile www.unipr.it/mobile o via web tramite l’Agenda Studenti agendastudenti.unipr.it utilizzando le credenziali di Ateneo

5. Entra ed esci da aule e laboratori didattici seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica

6. Rispetta l’orario delle lezioni ed evita assembramenti

7. In aula puoi occupare tutti i posti, ma cerca di mantenere il massimo distanziamento utilizzando, se possibile, sedute alternate

8. Mantieni il distanziamento di 1 metro fra le persone, anche:

in attesa dell’ingresso in aula

nelle pause fra le lezioni

durante gli spostamenti all’interno delle sedi universitarie

negli spazi esterni

9. Nei laboratori didattici, segui le indicazioni fornite dal docente

10. Contatta immediatamente il Servizio di Medicina Preventiva dell’Università (tel. 0521.033101/3, smedprev@unipr.it) e i referenti del tuo corso di studio (Presidente, Segreteria Didattica, Segreteria di Dipartimento), se hai avuto rapporti stretti con persone positive al COVID-19 o se sei tu stesso/a positivo/a