"L'Azienda Ospedaliera non paga gli straordinari ai dipendenti"

Molti dipendenti si ritrovano non pagati in busta paga i propri straordinari. Lo sostiene il Segretario generale Generale Uil FLP Biagio Ambra. "Invece di non pagare, l’Azienda Ospedaliera di Parma ci spieghi come mai le politiche di assunzioni straordinarie abbiano funzionato in tutti i territori della regione tranne che a Parma". E' l'affondo duro di Ambra che evidenzia come: "infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, operatori socio sanitari ed altre figure tecniche, dopo aver risposto con grande senso del dovere alle carenze organiche aziendali, si trovano a fare i conti con straordinari non pagati, non vedendo riconosciuta la loro disponibilità, mi rende furioso. Tutti sanno che l’emergenza pandemica ha portato ad un complessivo ricorso sistematico all’istituto delle pronte disponibilità e degli straordinari per tutto il biennio 2021-2022. Invece di non pagare, l’Azienda Ospedaliera di Parma ci spieghi come mai le politiche di assunzioni straordinarie abbiano funzionato in tutti i territori della regione tranne che a Parma. Noi troviamo irrispettoso è poco corretto chiamare gli operatori in servizio in straordinario per poi non pagarli - conclude Ambra -. Pretendiamo che i vertici massimi dell’Azienda Ospedaliera di Parma rendano noto quale sia il programma di integrazione organica nel medio termine e quali siano le soluzioni per compensare il debito sul fondo dedicato agli straordinari. Su questo non faremo sconti a nessuno".