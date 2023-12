L'Emilia Romagna è la regione del benessere: Parma tra le top

Lavoro e conciliazione, salute, scuola e nuovi brevetti. L'Emilia-Romagna svetta ancora una volta nella classifica del benessere in Italia, questa volta stilata da Istat, trainata soprattutto da questi indicatori. A livello regionale, quello relativo a lavoro e conciliazione dei tempi di vita è l'ambito nel quale l'Emilia-Romagna e le sue province detengono i vantaggi più diffusi, con l'83,3% degli indicatori nelle classi di benessere più alte e solo il 2% in quella più bassa. Anche per gli indicatori che riguardano salute e istruzione-formazione, le province emiliano-romagnole riportano in prevalenza buoni risultati (rispettivamente 74,1% e 69,1%). I risultati migliori l'Istat li registra a Bologna, con oltre il 62,3% degli indicatori nelle classi di benessere più alte e il 24,6% in quelle più basse. Segue Parma con il 59% delle misure nelle fasce di testa e il 21,3% in quelle di coda.

A rallentare la regione sono invece ambiente, sicurezza e cultura. La fotografia è scattata dall'istituto di statistica nel nuovo rapporto dedicato appunto al "benessere equo e sostenibile dei territori", stilato sulla base degli indicatori cosiddetti 'Bes', che puntano a rilevare le condizioni di vita dei cittadini al di là del valore economico legato al Pil. Perché in fondo "si può essere ricchissimi ma senza servizi adeguati", sottolineano gli esperti dell'Istat. Quello presentato oggi a Bologna è il primo rapporto Bes specifico dedicato all'Emilia-Romagna (ce n'è uno per ogni regione), con l'idea di trasformarlo in un appuntamento fisso ogni anno. In base alle rilevazioni Istat, dunque, le province dell'Emilia-Romagna hanno livelli di benessere relativo più alti rispetto alla media italiana e in linea con il complesso dei territori del Nord-est. Sono stati presi in esame 70 indicatori, divisi in 12 categorie (salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; ricerca e innovazione; qualità dei servizi) e classificate le province in cinque classi di benessere: bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta. Sul complesso degli indicatori disponibili per l'ultimo periodo di riferimento (2020-2022), il 25% delle misure colloca le province dell'Emilia Romagna nella classe di benessere più elevata. Nel complesso oltre il 55% degli indicatori è nelle classi alta e medio-alta

I segnali di svantaggio in Emilia-Romagna sono più ridotti rispetto ad altre regioni. Poco meno del 30% degli indicatori Bes misurati da Istat si concentra nelle due classi più basse. I punti di debolezza emergono con frequenza nella categoria ambiente, che prende in esame tra l'altro indicatori come la produzione dei rifiuti e la percentuale di esposizione della popolazione a frane e alluvioni: quasi la metà delle misure ricade nelle classi bassa e medio-bassa (48,1%). Non positivo anche il dato sulla sicurezza, con il 37% degli indicatori in fascia bassa. "Ma i dati vanno letti con attenzione", avverte Roberta Ferrante, responsabile dell'ufficio Istat dell'Emilia-Romagna, perchè ad esempio proprio gli indicatori di sicurezza sono legati alle denunce e "in questa regione c'è una maggiore propensione" a rivolgersi alle Forze dell'ordine per i reati. L'Emilia-Romagna è poi fanalino di coda per quanto riguarda la categoria 'Paesaggio e patrimonio culturale', che misura tra l'altro la densità di musei e verde storico: in questo il 92,6% delle misure è in classe bassa e medio-bassa

A livello provinciale, i territori dell'Emilia-Romagna più svantaggiati nel rapporto Bes di Istat sono Rimini e Piacenza, che nell'ultimo anno si trovano nelle due classi di coda con il 39,4% e il 36,1% degli indicatori. Rimini, in particolare, paga lo scotto della sicurezza, sottolineano anche gli statistici, dovuto all'alto numero di denunce in proporzione ai residenti legato alla forte presenza di turisti in estate. Dal rapporto emergono anche alcuni squilibri tra i territori e all'interno delle stesse province. A Reggio Emilia, ed esempio, c'è un'alta percentuale di indicatori sia nelle due classi più alte sia nelle due più basse. I divari più ampi tra le province dell'Emilia-Romagna si registrano nel campo dell'istruzione, della sicurezza e della qualità dei servizi. La distanza invece è minima per gli indicatori che riguardano ambiente, politica-istituzioni e relazioni sociali. Allargando lo sguardo al continente, l'Emilia-Romagna mostra risultati migliori rispetto alla media Ue anche per cinque dei nove indicatori Bes disponibili per il confronto con le regioni europee. In particolare per speranza di vita alla nascita è al 24esimo posto su 234, per mortalità infantile è al 54esimo, per tasso di occupazione 20-64 anni è al 143esimo posto, per la partecipazione elettorale al 18esimo e per la propensione alla brevettazione è in 27esima posizione in Europa. I restanti indicatori legati a istruzione e formazione e ambiente sono su livelli più bassi o in linea con la media Ue.