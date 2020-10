L'importanza di donare sangue, oggi a Parma l'Assemblea regionale dei soci Avis dell'Emilia-Romagna

Più che una semplice assemblea, un incontro tra persone e amici legati da un ideale e da una scelta di vita comune: la generosità, il senso del dono.

É l’atmosfera che si respirava questa mattina a Parma, nella sala congressi dell’Hotel Link 124, dove si è svolta la 49esima Assemblea regionale dei soci Avis dell’Emilia-Romagna, all’insegna del tema - ‘Un mondo di donazioni: Avis e il modello trasfusionale italiano nel panorama internazionale” - pensato per il 2020, in cui l’Italia doveva essere protagonista delle celebrazioni della Giornata mondiale del donatore. Il Covid-19 ha fatto saltare i programmi, ma non la voglia di continuare a donare e a farlo in modo sempre più efficace, anche in Emilia-Romagna. Regione che già oggi rappresenta un punto di riferimento per il sistema trasfusionale nazionale, di cui Avis regionale è, con i suoi 149mila soci, componente attiva e determinante: seconda in Italia - come ha ricordato il suo presidente, Maurizio Pirazzoli - dopo la Lombardia.

A salutare i partecipanti - chi dal vivo e chi da remoto come le norme di sicurezza sanitaria impongono - c’era anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è fatto interprete della comunità emiliano-romagnola nel ringraziare tutti i donatori e le donatrici di sangue, del gruppo Avis ma non solo, per la generosità di cui stanno continuando a dare prova in questi difficili tempi. Anche nei primi otto mesi del 2020, infatti, la nostra regione è riuscita a contribuire all’autosufficienza nazionale, cedendo a quelle deficitarie 5.510 unità di sangue.

“Sono contento, e non lo dico in modo rituale, di essere di nuovo qui, dopo l’assemblea nazionale dello scorso anno a Riccione, anche solo per dirvi grazie e per confermarvi il nostro massimo sostegno- ha affermato nel suo saluto Bonaccini-. Perché se l’Emilia-Romagna anche sul fronte delle donazioni può dirsi una tra le regioni più virtuose, lo dobbiamo certamente a un sistema regionale sangue solido e innovativo, ma soprattutto alla generosità dei donatori e alla capacità delle associazioni di lavorare bene insieme. Anche in questi mesi durissimi- ha sottolineato Bonaccini- voi c’eravate, ogni giorno, con il vostro impegno e le vostre donazioni, nonostante le paure e le difficoltà, e insieme ai medici e agli infermieri avete continuato a prodigarvi per la salute di tutti. Ed è quasi commovente sentire che qui, in Emilia-Romagna, proprio nel periodo più difficile sono state centinaia le persone che si sono offerte per diventare donatori”.

"L’Emilia-Romagna rappresenta un punto di riferimento per il sistema trasfusionale nazionale e Avis Regionale ne è componente attiva, con la forza dei suoi 149.000 soci- ha ricordato il presidente Pirazzoli-. È un orgoglio che vogliamo condividere nell’Assemblea regionale annuale, dove il confronto democratico e la progettazione futura trovano opportuni spazi".

Presenti all’Assemblea anche il presidente di Fidas Emilia-Romagna, Michele Di Foggia, e la presidente di Admo, Rita Malavolta.

Sangue: i dati dei primi 8 mesi 2020 in Emilia-Romagna

L’Assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto - con i dati forniti dalla direttrice del Centro Regionale Sangue, Vanda Randi - sull’andamento delle donazioni in Emilia-Romagna nei primi otto mesi dell’anno. Sono lievemente diminuite (-3,5%), le unità di sangue intero donate: 133.708 contro 138.609 dello stesso periodo del 2019, a fronte di un medesimo calo nel consumo delle unità dovuto alla riduzione dell’attività clinica a seguito della pandemia. Sono infatti diminuite del 5,8% le unità trasfuse rispetto allo scorso anno (120.813 negli 8 mesi 2020 contro 128.284 del 2019). Aumentano invece le unità raccolte in aferesi, che passano da 41.741 a 46.596 con un aumento del 11,6%. L’Emilia-Romagna è comunque riuscita a contribuire all’autosufficienza nazionale cedendo alle regioni deficitarie 5.510 unità di sangue; inoltre in luglio ha donato all’ospedale di Kabul 2.730 flaconi di Fattore VIII antiemofilico.

Anche nel 2019 l’Emilia-Romagna - con i suoi 138.241 donatori, di età media tra i 40 e i 45 anni - aveva l’indice di donazione, cioè il numero di donazioni effettuate per 1.000 abitanti, tra i migliori d’Italia: 62,5, a fronte del 49,4 a livello nazionale.

Dati 2019, provincia di Parma

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel 2019, l'andamento delle unità raccolte e trasfuse nella provincia di Parma segue il trend regionale mostrando però un leggero incremento delle unità di sangue intero raccolte rispetto al 2018 (+2%), in linea con l'incremento delle unità trasfuse. Sono state raccolte infatti 23.690 unità di sangue intero contro le 23.227 dell'anno precedente, in leggera diminuzione invece la raccolta di aferesi (-3%). Migliora l'indice di donazione per 1.000 abitanti, che è pari a 60,9, (era 60,4 nell'anno precedente). Il Servizio Trasfusionale di Parma ha consegnato 3.406 unità di sangue al Centro Regionale Sangue, in modo da contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale