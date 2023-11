L’incontro in Municipio tra Guerra e il nuovo Rettore dell’Università Martelli

Nel pomeriggio di oggi, nella sala di Rappresentanza del Municipio, il Sindaco Michele Guerra ha incontrato il nuovo Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli per la consueta visita di inizio mandato.

“Auguro il meglio al nuovo Rettore Paolo Martelli per il sessennio che lo aspetta alla guida del nostro Ateneo – ha dichiarato il Sindaco Guerra - Sono certo che proseguirà il proficuo rapporto di collaborazione tra l’Università e il Comune, in piena continuità con quanto avvenuto durante il mandato di Paolo Andrei. Ci anima la stessa consapevolezza, fondata su una piena reciprocità dello sviluppo del benessere cittadino e universitario che garantisce a Parma crescita scientifica e culturale, innovazione, internazionalità e una socialità giovane e capace di costruire percorsi aperti di vera integrazione. Le città che hanno la fortuna di avere un’Università di queste dimensioni non possono che concepirla come irrinunciabile valore e i temi di criticità che questo valore porta inevitabilmente con sé devono essere affrontati con politiche di lungo respiro e reale cooperazione tra istituzioni”.

“La sinergia con la città e con il Comune – ha dichiarato il Rettore Martelli - sarà fondamentale per affrontare seriamente i punti cardine e le prospettive alle quali guarderà l’Università di Parma nei prossimi sei anni e oltre: la centralità delle studentesse e degli studenti e la loro accoglienza, ma anche lo sguardo verso l’Europa e l’internazionalizzazione dell’Ateneo. Abbiamo la necessità di mettere in condizione la città di ricevere coloro che verranno a studiare nella nostra Università da tutto il mondo, superando le criticità legate agli alloggi e ai servizi legati alla loro accoglienza e permanenza a Parma. Questo soprattutto alla luce della rete che abbiamo costruito in questi anni e che punta al progetto ambizioso di rendere il nostro Ateneo sempre più internazionale”.