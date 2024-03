L'Oltre Lab riprende vita: è festa in Oltretorrente

Piazzale Bertozzi si ripopola per l'inaugurazione del vecchio Hub Cafè, oggi diventato Oltre Lab. Le due cooperative che lo gestiranno, TurboLenta e Consorzio Ossigeno, l'hanno pensato come un luogo in cui prenderanno vita piccole mostre, laboratori per bimbi, concerti e altre attività aperte a uno dei quartieri storici della città. "Quello che i parmigiani conoscevano come Hub Cafè ha riacceso le luci, dopo molti anni e con tantissime persone a festeggiarne l’apertura - ha scritto il sindaco Michele Guerra su Facebook -. Si chiama Oltre Lab e sarà un luogo di nuovi incontri e scambi sociali e culturali per l’Oltretorrente - il più laboratoriale dei nostri quartieri - e per tutta la città. In bocca al lupo a Oltre Lab e a chi ha voluto scommettere insieme al Comune su questa nuova sfida!".

Alla presenza del Sindaco di Parma Michele Guerra e dell’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri Daria Jacopozzi, le porte del locale sono state riaperte con l’obiettivo di offrire al quartiere e alla città una costante attività di animazione culturale (incontri, mostre, laboratori, ecc.), arricchita da una proposta di ristorazione etica e sostenibile. Oltre Lab diventa anche luogo di presidio dell’Oltretorrente e, con le sue attività ed eventi, vuole contribuire alla valorizzazione della rete commerciale del quartiere.

A sottolineare la vocazione culturale di Oltre Lab, al termine del momento istituzionale, in programma la performance teatrale “José Verdes Netturbino” di Torototela, attore e autore di origine cilena “Pato” Valderrama. Già in cartellone nell’ultima edizione di “Verdi Off”, “José Verdes” è uno spettacolo per grandi e piccoli, che fa sorridere e riflettere sul tema della contaminazione tra culture diverse.

A seguire, l’aperitivo arricchito dai prodotti km zero degli agricoltori del Consorzio La Corte di Parma, protagonisti ogni sabato mattina del vicino mercato di via Imbriani. I festeggiamenti per l’apertura di Oltre Lab sono stati accompagnati dalla voce e dalla chitarra di Simone Casula. L’aperura s’inserisce tra le numerose iniziative in programma durante il weekend della fiera di San Giuseppe.