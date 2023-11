L'onorevole Cavandoli firma la proposta di legge di iniziativa popolare CISL "Partecipazione al lavoro"

Presso la sede CISL di Parma in via Lanfranco 21/A, il segretario generale Michele Vaghini e il segretario generale aggiunto Angela Calò hanno incontrato l'onorevole Laura Cavandoli, deputato della Lega e consigliere comunale a Parma, che ha firmato la proposta di legge di iniziativa popolare il cui testo è stato depositato il 20 aprile scorso presso la Corte di Cassazione di Roma: "Ringrazio CISL Parma Piacenza per avermi invitato a firmare questa proposta di legge - ha dichiarato Cavandoli - che vuole dare piena applicazione all’Articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, percorso che contribuirà alla condivisione delle scelte strategiche e relazioni industriali partecipative. I cambiamenti in atto nei mercati internazionali e nei modelli di capitalismo impongono nuove formule di rappresentanza e partecipazione, che garantiscano la solidità e la competitività delle aziende." Laura Cavandoli ha ricordato come "troppe volte fenomeni come la delocalizzazione hanno comportato la crisi delle nostre imprese. Si è spesso inseguita l’efficienza e l’economicità anche a scapito dell’interesse dei lavoratori e del carattere territoriale degli insediamenti produttivi. Questa proposta mira invece coniugare sviluppo e occupazione, a beneficio della stabilità dei lavoratori e insieme dell’innovazione dei processi di produzione. Sono certa che la promozione della partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa avrà effetti positivi sulla motivazione e produttività dei dipendenti, nonché sulla competitività delle aziende stesse. Una volta definito l’iter - ha concluso - la proposta di legge arriverà all'esame delle Commissioni congiunte Lavoro e Finanze della quale faccio parte: incentivare il libero incontro negoziale nelle imprese è una sfida che il Governo può senz'altro incoraggiare".