L’Ospedale e Sodales ricordano le vittime dello scoppio del Cattani

Quarantatré anni dopo il crollo del Cattani che ha causato la perdita di ventun persone, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Associazione Sodales si stringono attorno alle famiglie delle vittime, con una breve cerimonia e la piantumazione di quattro alberi da frutto che da oggi vanno a infoltire il Bosco del ricordo, all’ingresso di via Volturno.

Grazie alle cure dell’associazione Sodales la memoria prende forma negli alberi e nei cespugli che ogni anno vengono messi a dimora dai volontari in omaggio alle vittime e per coltivare la memoria collettiva dello scoppio che sconvolse Parma il 13 novembre 1979, quando i reparti di Cardiochirurgia, Gastroenterologia e Rianimazione, in pochi minuti sono stati ridotti ad un cumulo di macerie.

“Penso che gli alberi siano matite colorate – sottolinea Fabrizio Savani, presidente di Sodales – che servono a disegnare le anime e i ricordi della nostra comunità. E’ un bosco nato da un evento tragico che credo abbia un effetto rigenerativo per coloro che lo frequentano, un’area dove sperimentare una sorte di distacco, un allontanamento dalle normali attività che spesso ci creano disagio o stress nella loro quotidianità”.

Il grazie all’associazione Sodales e il saluto ai famigliari delle vittime da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria con la direttrice sanitaria Nunziata D’Abbiero: “Un bosco per ricordare un evento tragico che diventa un luogo accogliente per coloro che entrano in ospedale con il loro carico di sofferenza e preoccupazioni. Una bella testimonianza per consegnare alle future generazioni la nostra memoria e la nostra cultura di sanità pubblica”