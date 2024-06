L’Ospedale vende un appartamento nel quartiere Lubiana

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma mette in vendita con asta pubblica un immobile situato nel quartiere Lubiana, in via Fosse Ardeatine 7, acquisito a seguito di un lascito testamentario. L’appartamento è collocato al piano terra di una palazzina che è stata oggetto di recenti interventi edilizi che hanno permesso una riqualificazione energetica (cappotto sulle facciate, installazione impianto fotovoltaico, coibentazione e rifacimento del tetto). La distribuzione interna dell’alloggio, che viene venduto arredato, risulta funzionale: dall’ingresso si accede alla cucina e al soggiorno, quest’ultimo affaccia su un balcone con accesso diretto tramite un cancellino alla terrazza e al giardino di pertinenza della proprietà. Un corridoio divide la zona giorno dalla zona notte e conduce al servigio igienico e alle due camere da letto matrimoniali. All’appartamento, è annessa, al piano seminterrato una cantina ed un’autorimessa con apertura a basculante posta all’esterno con accesso dalla rampa comune che si collega a Via Fosse Ardeatine. La base d’asta è fissata a 172.525 euro. Sarà possibile presentare le offerte fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2024 secondo le modalità indicate nel bando. Per gli offerenti è possibile visionare i beni inviando una email di richiesta all’indirizzo: patrimonioimmobiliare@ausl.pr. it, almeno 48 ore prima. I sopralluoghi dovranno essere effettuati entro il 18 luglio 2024. Tutte le informazioni e i dettagli utili sono reperibili sul sito web dell’Ospedale Maggiore ao.pr.it/ venditaimmobileLubiana