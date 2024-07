L'ultima truffa: la raccolta fondi per il Pronto Soccorso

Ieri mattina all’ingresso di via Volturno dell’Ospedale Maggiore due persone chiedevano soldi per non meglio precisati volontari ospedalieri e per il pronto soccorso di Parma consegnando in cambio della “donazione” un kit di primo soccorso.

La Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma precisa che nessuna raccolta fondi con quelle caratteristiche, è stata autorizzata. Dispiaciuta per coloro che sono stati tratti in inganno, la Direzione aziendale ringrazia la Signora che ha segnalato l’accaduto. Ritenendo infatti anomala la richiesta di denaro, la Signora ha avvisato il figlio dipendente ospedaliero, che ha immediatamente allertato il servizio di vigilanza interno. All’arrivo della guardia i due uomini sono fuggiti lasciando nelle mani di un’altra persona di buon cuore i 20 euro che stava loro consegnando. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno pattugliato la zona ma i due si erano dileguati.