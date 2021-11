L'Università di Parma 12 amministrativi a tempo indeterminato

L'Università di Parma ha bandito "un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 12 unità di personale di categoria C dell'Area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno per le sedi di Parma e Piacenza". Lo annuncia, in una nota, l'Ateneo della città ducale. Un posto, ricorda l'Università, è riservato "a volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e quattro anni o in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata", e altri due sono riservati a persone disabili. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 25 novembre esclusivamente online, tramite l'app Pica, e il bando è disponibile sull'Albo online di Ateneo e al link www.unipr.it/node/18059....