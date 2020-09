L'Università di Parma al cinema: oggi le prime lezioni al The Space

Oggi prime lezioni dell’Università di Parma nelle sale del The Space Cinema, che in virtù di un accordo ad hoc diventano poli didattici a tutti gli effetti a seguito delle necessità imposte dall’emergenza COVID-19.

Questa mattina il debutto al The Space Parma Centro con Linguistica e Storia dell’arte contemporanea. L’avvio delle lezioni Unipr al The Space Parma Campus è invece fissato per il 23 settembre.

Anche nelle attività che si tengono nelle sale The Space Cinema è naturalmente assicurato il rispetto degli standard di sicurezza imposti dall’emergenza COVID-19, a partire dal distanziamento delle sedute e dall’uso obbligatorio della mascherina.

L’accordo con The Space Cinema è nato dalla necessità di avere a disposizione nuovi spazi, per rendere possibile un riavvio delle attività in presenza in piena sicurezza. Per il primo periodo didattico 2020-21 l’Università ha a disposizione le 7 sale del The Space Parma Centro per 703 posti complessivi (valutati con il distanziamento) e le 12 sale del The Space Campus per 1.226 posti complessivi (sempre valutati con il distanziamento): in totale dunque quasi duemila posti in più.

I due cinema sono a servizio di tutti i Dipartimenti che gravitano lì intorno: quelli del Campus per The Space Parma Campus, quelli vicini al centro cittadino per The Space Parma Centro.

Per frequentare le lezioni in programma al The Space, come per tutte le attività didattiche in presenza, è necessario prenotare il posto in aula tramite la App UniPR Mobile o il portale “Agenda Studenti”, utilizzando le credenziali di Ateneo (anche quelle temporanee della procedura di registrazione). Le prenotazioni possono essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni. Per le richieste di supporto nella procedura di prenotazione posto è possibile scrivere a prenotazione.posto@unipr.it o chiamare il Contact Center al numero 0521 906789.