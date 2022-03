L’Università di Parma al Meeting Eu Green Alliance a Bruxelles

Una delegazione dell’Università di Parma guidata dalla Prorettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e dal Delegato alle Reti universitarie europee Giorgio Pelosi ha partecipato nei giorni scorsi a Bruxelles a un incontro della rete europea Eu Green (“European Universities Alliance for Sustainability Growth, Inclusive Education and Environment”), di cui l’Ateneo è partner, in vista della prossima scadenza del bando promosso dalla Commissione Europea nell’ambito dell’azione Erasmus+ “European Universities”.

Scopi principali dell’incontro, cui per l’Università di Parma hanno partecipato anche il responsabile dell’Unità organizzativa Internazionalizzazione Alessandro Bernazzoli e Theonil Lugo-Arrendell della stessa UO, erano la condivisione e la validazione da parte di tutti i partner della proposta progettuale che sarà presentata da Eu Green per partecipare al bando. Nell’occasione il progetto è stato inoltre presentato alla Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione Europea a Bruxelles.

La presentazione della proposta Eu Green al bando Erasmus+ “European Universities” rappresenta il raggiungimento di uno dei primi obiettivi descritti nell’accordo costitutivo dell’alleanza, firmato ad Angers nel settembre 2021. In quell’occasione i partner si sono impegnati a collaborare in diversi progetti che porteranno a programmi condivisi nell’ambito della didattica, della ricerca e del trasferimento delle conoscenze, avendo come denominatore comune la diffusione dei valori europei e della sostenibilità in senso “olistico”, ossia in chiave economica, sociale, culturale e ambientale, per contribuire alla realizzazione di una società più equa, di un'economia più equilibrata e di un ambiente più sano, partendo dai propri territori e arrivando al livello globale.

Eu Green Alliance è composta da 9 atenei europei che lavorano insieme da decenni. Oltre all’Università di Parma ne fanno parte l’Università di Angers (Francia), il Carlow Institute of Technology (Irlanda), l’Università di Evora (Portogallo), l’Università di Gavle (Svezia), l’Università di Magdeburgo (Germania), l’Università di Oradea (Romania), l’Università di Wroclaw (Polonia) e l’Università di Extremadura (Spagna), che attualmente coordina la rete