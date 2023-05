L'Università di Parma alla Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi

L’Università di Parma partecipa anche quest’anno alla Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi, in programma per domenica 21 maggio. L’Ateneo sarà rappresentato dal Rettore Paolo Andrei e dal referente Unipr nella Rete delle Università italiane per la Pace – RuniPace Alessandro Pagliara. La Marcia partirà da Perugia (Giardini del Frontone) alle 9. Davanti al Sacro Convento di Assisi il Comitato promotore e la Rete delle Scuole di Pace hanno in programma la firma del “Patto di Assisi”: una dichiarazione di impegno per la formazione dei e delle giovani alla pace e ai diritti umani. La PerugiAssisi procederà quindi verso la Rocca Maggiore, dove avrà termine.

Nel pomeriggio del giorno precedente, sabato 20 maggio, a Perugia Alessandro Pagliara rappresenterà l’Università di Parma all’Assemblea dei giovani, organizzata dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete delle Università italiane per la Pace - RUniPace, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Tra gli obiettivi dell'incontro quello di vivere insieme un intenso momento di dialogo, condivisione, scambio di idee, progettualità, denuncia delle violazioni della pace e dei diritti umani, anche per dare nuova speranza e nuovo vigore all'impegno per la pace dei giovani e non solo.