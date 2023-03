L'Università di Parma prende il volo in assenza di gravità: via alla sperimentazione di nuovi dispositivi per la trasmissione di calore

Si chiama "DEPLOY! (Deployable Pulsating Heat Pipe) ed è un progetto di ricerca scientifica e tecnologica appena selezionato dall’Esa – l’Agenzia spaziale europea – nell’ambito del Petri Programme, programma rivolto a studentesse e studenti universitari interessati allo spazio.

Nei prossimi mesi un dispositivo tecnologico innovativo sarà testato da sei studenti e studentesse delle Università di Parma, Pisa e Brighton su un volo parabolico dell’azienda Novespace a Bordeaux in Francia. Dell’Università di Parma, partecipano al progetto Michele Bocelli, dottorando in Ingegneria Industriale, e Fabio Bozzoli, docente di Fisica Tecnica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

In assenza di gravità sarà studiato un dispositivo di trasporto di calore chiamato Pulsating Heat Pipe (PHP), o tubo di calore pulsante, dotato di elevata flessibilità meccanica.

Questa nova tipologia di PHP è una soluzione promettente per le applicazioni spaziali ad assetto fortemente variabile, ad esempio può essere utilizzata per ripiegare automaticamente i pannelli solari nello spazio e ridurre così il rischio di collisioni con detriti. L’esperimento sarà eseguito a bordo di un Boeing che, dopo essere salito a quota 7500 metri, andrà in caduta libera per circa 20 secondi nei quali si vivrà l’assenza di peso; questo accadrà per ben 30 volte consecutive, in ognuno dei tre voli previsti. È in quel momento di caduta libera che l’esperimento potrà essere testato. I componenti del team saranno a bordo dell’aereo per condurre direttamente il test.

Questa nuova ricerca prosegue anche il lavoro del prof. Fabio Bozzoli e del suo gruppo di ricerca che, grazie a un precedente finanziamento dell’Agenzia Spaziale Europea, aveva applicato la termografia allo studio di dispositivi in assenza di gravità. Il DEPLOY! Project è stato ideato anche con lo scopo di favorire una collaborazione fra studenti e per dare loro la possibilità di interagire con altre Università. Oltre a Michele Bocelli, fanno parte del team, dall’Università di Pisa il team leader Alessandro Billi, Silvia Picchi, Vittorio Rosellini, Nicola Ricci ed Erin Saltmarsh dell’Università di Brighton.