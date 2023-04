L'Università di Parma tra le eccellenze con il Tunnel del vento

Sarà varato mercoledì 26 aprile alle 10 nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA), al Campus Scienze e Tecnologie, il Tunnel del vento per la ricerca e la didattica dell’Università di Parma. Il Tunnel del vento rientra tra le attrezzature proposte dal gruppo di ricerca costituito da Sandro G. Longo, Luca Chiapponi e Nicolò Merli, del DIA, per le attività finanziate dal PNRR e previste nel progetto Ecosister: Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna, Spoke 4 - Smart mobility, housing and energy solutions for a carbon-neutral society.

Lo spoke è coordinato dall’Università di Parma con Felice Giuliani.

Il tunnel permetterà di simulare le condizioni di ricircolo d’aria, di dispersione di inquinanti, di sollecitazione sulle strutture, con la realizzazione di modelli fisici in scala geometrica ridotta. Al varo, seguirà, in una fase successiva, l’allestimento con avanzati e sofisticati strumenti di misura per consentire la piena efficienza dell’apparato sperimentale, nonché il suo utilizzo sia per gli obiettivi del PNRR, sia per attività future dopo la conclusione del PNRR