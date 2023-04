L'Università in Open Day: 3.600 visitatori al salone di Parma e oltre 3.700 visualizzazioni in diretta streaming

Chiusura col botto all’Università di Parma per la “tre giorni” dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico del Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”: oggi grandissimo afflusso fin dalla mattina. Nel complesso 3.600 i visitatori nei tre giorni: studentesse e studenti, famiglie, intere scolaresche e docenti hanno affollato le presentazioni e gli stand e hanno raccolto informazioni sui corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico (55 per il 2023-24) e sui servizi offerti dall’Ateneo.

Parma, il Parmense e le zone limitrofe le zone di maggiore provenienza, ma come di consueto non sono mancati arrivi anche da lontano: da Firenze a Bergamo, da Macerata a Crotone, da Casalpusterlengo a Maglie, a Brescia, a Bolzano, a Villafranca in Lunigiana. Merito del passaparola, del rilievo dell’offerta complessiva dell’Ateneo (che per il 2023-2024 arriverà a 102 corsi totali), della validità degli studi che propone, e anche della fama di Parma come città vivibile e a misura di studentesse e studenti, con un’alta qualità della vita. Del resto l’Università di Parma mantiene un alto indice di attrattività e ha una consolidata tradizione di studentesse e studenti fuori sede.

Ottimi anche i dati delle dirette streaming delle presentazioni dei corsi: oltre 3.700 visualizzazioni nei tre giorni. Anche chi non ha potuto essere fisicamente presente, dunque, ha potuto partecipare a distanza. I video delle presentazioni resteranno visibili anche dopo il Salone sul canale YouTube Unipr.

Fra pochi giorni, martedì 18 aprile, dalle 9 alle 17 si alzerà il sipario sull’ultima parte dell’Open Day Unipr 2023: quella dedicata alle lauree magistrali, che quest’anno è decentrata nelle diverse sedi dei Dipartimenti dell’Ateneo. Durante la giornata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi di laurea magistrale proposti dall’Università di Parma per il 2023-2024 (47 nel complesso) e chiedere informazioni direttamente al personale docente, tecnico amministrativo e alle studentesse e agli studenti presenti. Le presentazioni dei corsi di laurea saranno successivamente caricate sul canale YouTube di Ateneo.

Oltre alle presentazioni dei corsi e alle visite alle strutture, il 18 aprile sono in programma alcune iniziative speciali:

Seminario multidisciplinare in Relazioni internazionali ed europee

Alle 10 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale un incontro legato al corso di studi in Relazioni internazionali ed europee, con interventi dei docenti Umberto Castagnino Berlinghieri (“Diplomazia senza Stato: un caso di studio nella Storia dei trattati”), Emanuele Castelli (“A short tour around the world in 30'”) e Marco Inglese (“EU Substantive Law: What is in It for Us?”).

Open Day Vislab

Alle 13, al Campus Scienze e Tecnologie, un appuntamento rivolto in particolare a chi desidera iscriversi ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria informatica, Electronic engineering for intelligent vehicles e Scienze informatiche, con presentazione dell’azienda, visita ai laboratori e test su veicoli a guida autonoma.

Per partecipare è necessario iscriversi mandando una email a enascimbeni@ambarella.com con nome, cognome, corso di laurea ed eventuale interesse a un test su veicoli a guida autonoma.

Spettacolo teatrale “Oro bianco”

Alle 15, nell’Aula A del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (via del Taglio), una rappresentazione legata al corso di laurea magistrale Produzioni Animali Innovative e Sostenibili, nata all’interno di un progetto di ricerca (Fram-Inn Finanziato da Ager) focalizzato sul benessere delle bovine da latte e su una produzione sostenibilmente di qualità.

SheTech Connections Parma

Alle 18.30, nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale, un incontro con la Rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, per diffondere tra le giovani studentesse la consapevolezza del proprio talento, avvicinare le donne al mondo della tecnologia, del digitale e alle tendenze del mercato del lavoro del futuro, superare gli stereotipi di genere ancora molto forti nel settore scientifico e tecnologico. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni SheTech, On/Off e Piano C, con la co-organizzazione dell’Università di Parma, ed è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma all’interno del progetto Digital EmpowHer. L’incontro sarà introdotto dal Rettore Paolo Andrei.

Museo di Storia Naturale aperto

Il Museo di Storia Naturale dell’Università, nella Sede centrale dell’Ateneo, sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito, con orario 10-12 e 14-17.

ParmaUniverCity Info Point aperto e sconto sul merchandising con il coupon Open Day

Il ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e vendita di merchandising Unipr nel Sottopasso del Ponte Romano, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17. Le visitatrici e i visitatori che andranno all’Info Point con il coupon in distribuzione all’Open Day avranno diritto a uno sconto del 20% su tutto il merchandising (promozione valida fino alla fine di aprile 2023).

L’iniziativa “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” è realizzata con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e Camera di Commercio.