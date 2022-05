La bici come esperienza da gustare: è un successo Gravel Gourmet

La bicicletta non solo come sport, ma come stile di vita e porta d’accesso per esperienze sempre più variegate ed autentiche: questo potrebbe essere il leit motiv di Gravel Gourmet , la pedalata eno-gastronomica non competitiva che ha vissuto Sabato 21 e Domenica 22 Maggio nelle Valli di Parma una prima edizione ricca di soddisfazioni.

Nel corso di due giornate fra i comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo , oltre 200 appassionati di bicicletta, del bello e del buono hanno fatto il pieno di gusto e di sorrisi fra percorsi variegati e mai banali.

Impegnati tra sterrato e tratti asfaltati, pendenze dolci e più arcigne, i partecipanti hanno trovato ricompensa delle loro fatiche nelle merende gourmet offerte dalle Pro Loco, con i profumi e i sapori delle specialità della food valley per antonomasia: dal Prosciutto di Parma al Parmigiano Reggiano , dal Salame di Felino al Lambrusco e alla Malvasia .

Come nell’auspicio degli organizzatori di Happy Trail MTB Asd , la prima edizione di Gravel Gourmet ha saputo sorprendere. La bellezza delle Valli di Parma, la genuinità dei suoi prodotti e l’accoglienza, di cuore, di chi le abita hanno conquistato il cuore dei pionieri di questo nuovo tipo di esperienza gravel , capace di coniugare il desiderio di sfida e di scoperta di chi ha voluto confrontarsi con le più impegnative fra le distanze a disposizione, e la gioia di condividere un’esperienza autenticamente aperta a tutti, senza il verdetto (e senza il bisogno) di una classifica a separare primi ed ultimi.

Dopo la prima giornata che ha avuto il suo cuore a Traversetolo , sede di partenza e arrivo – quest’ultimo presso l’azienda vinicola Oinoe – dei due percorsi della giornata d’esordio, nella domenica di Gravel Gourmet è stata la Corte di Giarola , a Collecchio , ad accogliere partenza e gran finale dei partecipanti impegnati su tre itinerari, passando fra la Rocca di Sala Baganza , il Castello di Felino , i Calanchi di Maiatico , i Boschi di Carrega , Langhirano e l'iconico Castello di Torrechiara , e tanti altri fra i luoghi più iconici di un territorio ricco di bellezza.

A vivere l’esperienza sono stati partecipanti di ogni età, provenienti da diverse zone d’Italia e anche dall’estero, con un entusiasmo crescente con l’avvicinarsi della data della prima edizione. Anche il meteo ha sorriso agli organizzatori, offrendo due giornate calde (soprattutto il sabato) e soleggiate, ideali per vivere un’esperienza che ha saputo viaggiare ben oltre i confini della provincia emiliana, grazie anche al racconto dei media e dei numerosi influencer che hanno preso parte a questa prima edizione.

“ Giunti alla conclusione di questa prima esperienza, possiamo parlare senza dubbio di una scommessa vinta ,” ha dichiarato Maristella Galli , Assessore al Turismo dell’Unione Pedemontana Parmense e Sindaca di Collecchio. “ Siamo felici di aver visto prendere forma un progetto iniziato quasi due anni fa, e che riflette la nostra visione per questo territorio da un punto di vista turistico: un territorio tutto da scoprire ed esplorare, meglio se ad impatto zero, e da comunicare con l’autenticità dell’accoglienza e dei sapori che tutto il mondo ama e ci invidia. Credo che i partecipanti di Gravel Gourmet abbiano trovato tutto questo, e presto ci siederemo al tavolo insieme agli altri comuni e agli organizzatori di un progetto che siamo certi sia destinato a crescere ancora .”

Soddisfazione anche nelle parole degli organizzatori di Happy Trail MTB Asd , Beppe Salerno e Milena Bettocchi . “ Con Gravel Gourmet volevamo creare un evento nel quale bicicletta, territorio e gusto si fondessero in maniera originale: un’opportunità per chi ama la bicicletta, e ha trovato percorsi tecnici e affascinanti per soddisfare il proprio desiderio di gravel , ma anche per chi vede le due ruote come un modo più autentico per immergersi in un territorio, e che magari proprio per lo sfizio di assaggiare le delizie di Gravel Gourmet ha vissuto un’esperienza nuova e indimenticabile .”

Dopo il successo di Gravel Gourmet, gli organizzatori sono ora attesi ad una nuova sfida in territorio emiliano: dal 4 al 10 Settembre 2022 è infatti in programma la quarta edizione di Appenninica MTB Stage Race , la più importante gara a tappe italiana in Mountain Bike, che prenderà vita nelle aree più sfidanti e inesplorate degli Appennini dell’Emilia-Romagna.