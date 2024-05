La bottega di Pinocchio abbassa la serranda in via Farini

Un'altra serranda si abbassa in pieno centro. In via Farini, dopo 39 anni, la storica bottega di Pinocchio chiude definitivamente. Il negozio di giocattoli, aperto nel 1985 da Eugenio Baratta, ha affissi sulle vetrine i cartelli di svendita totale per cessata attività.

Come rivela repubblica.parma.it, la serranda si abbasserà definitivamente a fine giugno. "Dopo una vita trascorsa fra i giocattoli - spiega il proprietario - è arrivato il momento di andare in pensione. Quando siamo partiti subentrammo a un negozio di casalinghi e giocattoli dedicandoci esclusivamente alla vendita di giochi per bambini e ragazzi. È un lavoro che ci ha appassionato e tuttora ci coinvolge ma abbiamo deciso di fermarci”.