La carica dei 600 colora il Campus

È la corsa più colorata e allegra che ci sia, ma è anche molto di più. Grande successo per l’Erreà Parma Kids, la manifestazione per bimbi e preadolescenti inserita nell’ambito Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua 2023. Questo pomeriggio la pista di atletica del Campus di via Langhirano è diventata la cornice ideale per un venerdì a tutto sport, musica e divertimento. Fin dal primo pomeriggio circa 600 bambini hanno atteso il via della corsa, dividendosi tra le numerose iniziative in programma: le attrazioni, i giochi e le attività proposte dallo staff di Giocampus, dalle sezioni del Cus Parma Judo, Calcio e Golf, oltre al Pasta Party della Protezione Civile con la colonia mobile Barilla. E dopo l’intrattenimento, tutti di corsa. La Erreà Parma Kids è una gara non competitiva, per i piccoli da 4 a 14 anni, ma è anche un momento prezioso per riunire famiglie all’insegna della condivisione. <È stata davvero una grande festa dello sport, ma soprattutto dei bimbi e delle famiglie in campo - spiega Michele Ventura, presidente Cus Parma -. L’Erreà Parma Kids è sempre stata uno dei fiori all’occhiello della manifestazione, ma vedere tanto entusiasmo e partecipazione è motivo di orgoglio e felicità anno dopo anno. Un particolare ringraziamento alle sezioni e allo staff di Giocampus che ne ha consentito lo svolgimento come sempre in modo ottimale>. . A chiudere il cerchio pensano gli agenti dell’agenzia CFC di Reale Mutua, main sponsor della Parma Mezza Maratona, Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali- Lo spettacolo dei bambini con il loro contagioso entusiasmo, i colori e l’atmosfera che si respirava al Campus ci rende orgogliosi e felici di aver a nostro modo contribuito, un ringraziamento va anche allo staff di Giocampus per il coordinamento e l’impeccabile organizzazione>.