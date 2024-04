La ciclostaffetta Ride 4 Sunbirds il 25 aprile a Parma

Audrey Anpi e ASD Ring of Life, con il sostegno di Assopace Palestina, Progetto REC e ACS e il contributo di PEM Habitat Teatrali, organizzano RIDE 4 SUNBIRDS da Milano a Roma, circa 700 km in bicicletta per la raccolta fondi a sostegno dei Gaza Sunbirds.

Madrina del progetto sarà Morena Tartagni, la prima atleta azzurra a salire sul podio dei mondiali di ciclismo nel 1968.

Il gruppo di cicliste e ciclisti partirà da Milano giovedì 25 aprile alle ore 9.30 e arriverà a Parma intorno alle 17.30, in viale San Martino, 8, dove verrà accolto dai Padri Saveriani, Caritas Children e FIAB Parma. Alle 21, nella Sala dei Padri Saveriani, verrà proiettato il documentario Tour de Gaza di Flavia Cappellini (Nazra Palestine Film Festival 2020-2021)

Il ricavato della campagna sarà destinato ai Gaza Sunbirds, attraverso l'Ong ACS (Associazione di Cooperazione e Solidarietà), attiva in Gaza e Cisgiordania da più di 20 anni e oggi impegnata, a vari livelli, in interventi umanitari, come la distribuzione di cibo e beni essenziali e il sostegno psico-sociale agli sfollati.