La Cisa in difficoltà: la parrocchia di Fornovo di Taro lancia una raccolta fondi per far ripartire il campo scuola

Ecco come partecipare alla compagna

“Quest’anno è La Cisa che ha bisogno di te”. Si legge così nel testo pubblicato su GoFundMe a firma della Parrocchia dell’Assunzione Maria Vergine di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, per raccogliere fondi in favore del campo scuola.

Attivo dal 1954, il campo scuola ha accolto, nel tempo, intere generazioni di ragazzi: “Tanti di noi, negli anni - si legge - saranno tornati spesso, col cuore e col pensiero, a correre sui prati della Cisa, a giocare, ridere e scherzare con gli amici, pregare o semplicemente sentirsi a casa”.

“Stiamo facendo quanto possibile per pensare di poter ripartire - si legge nel testo della raccolta fondi - Le previsioni di spesa dovute alle necessarie opere e materiali di igienizzazione e sanificazione, anche con la presenza di figure specializzate, rischiano di pesare eccessivamente sulle disponibilità economiche attuali. Occorre anche considerare il fatto che ogni inverno accelera il deterioramento della casa, che richiede continue manutenzioni e rifacimenti”, scrivono dalla parrocchia di Fornovo.

“L’attuale fondo-Cisa, costituito dai bilanci positivi degli ultimi anni – continuano - non permette di affrontare le previsioni di spesa e gli interventi che riteniamo più necessari e urgenti nella situazione corrente”.

La campagna ha raccolto più di 1.300 euro in un giorno, grazie anche a 167 condivisioni. L’obiettivo è arrivare a diecimila euro. La raccolta è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/viva-la-cisa