La città si tinge di rosa

Parma celebra uno degli appuntamenti sportivi più importanti da sempre in calendario anche per il 2022: il Giro d’Italia. Ieri sera il Duomo, il Municipio e la Fontana di Barriera Repubblica si sono tinti di Rosa in onore del Giro. Come Parma anche i monumenti delle città che ospiteranno la 105^ edizione del Giro d'Italia ieri sera hanno reso omaggio alla manifestazione indossando il suo colore simbolo.

Parma il 19 maggio sarà la sede di partenza della dodicesima tappa (19 maggio Parma-Genova). Un evento molto atteso da praticanti e appassionati, che potranno respirare da vicino le sensazioni e le emozioni che solo il Giro sa regalare.