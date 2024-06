La collettiva di Parma Alimentare vola a The Italian Show in Germania

Parma Alimentare sarà presente a Monaco di Baviera con un’importante collettiva per The Italian Show, all’interno di un mercato, quello tedesco, che rappresenta il secondo paese di destinazione per l'export agroalimentare parmense con un valore di 441 milioni di euro. L’evento si terrà lunedì 10 giugno agli Eisbach Studios, a pochi chilometri dalla città, all’interno di un format ideato e sviluppato da I Love Italian Food per promuovere le filiere del Made in Italy sui mercati internazionali. La collettiva del Consorzio, che dal 1976 promuove lo sviluppo del settore agroalimentare parmense, sarà composta da quattro importanti aziende: Coppini Arte Olearia, Podere Cadassa, Salumificio Del Sante e I Cotti in Forno, all’interno della seconda tappa dopo quella di Nizza dello scorso 8 aprile e che proseguirà con gli appuntamenti di Londra (30 settembre) e Madrid (18 novembre). Una vetrina importante considerando come le tre filiere ducali con il giro d’affari maggiore in Germania sono i prodotti da forno, farinacei e altri alimentari (57%), le conserve vegetali (23%) e le conserve animali con il 12%. Durante la giornata, che si svolge in collaborazione con le principali associazioni di categoria, le aziende potranno entrare in contatto con oltre 500 professionisti tedeschi tra chef, ristoratori, sommelier, buyer e distributori, oltre al mondo della comunicazione attraverso giornalisti e influencer.

Tra le attività previste, un pizza show con i maestri pizzaioli di fama mondiale Vincenzo Capuano e Giuseppe Squitieri, talk, bar station per il mondo dei cocktail e ancora una degustazione di vini italiani e soprattutto dei migliori prodotti alimentari del territorio. Una grande opportunità per far conoscere una volta in più le eccellenze enogastronomiche di Parma, mettendo in contatto le filiere con i principali riferimenti del mondo ho.re.ca. Alessandra Foppiano, Executive Manager di Parma Alimentare: «Siamo molto soddisfatti di proseguire nei nostri tour promozionali partecipando a un evento importante come The Italian Show. A maggior ragione nella tappa di Monaco di Baviera, che si inserisce in un mercato estremamente importante per il territorio di Parma. Come detto, la Germania è il secondo paese di destinazione per l'export agroalimentare ducale con un valore di 441 milioni di euro. Ma la crescita negli ultimi anni è stata costante: se confrontiamo i dati con il 2022 il valore dell’export è cresciuto dell’11,5%. E se torniamo al 2019 l’incremento è stato davvero esponenziale, con un +53% rispetto al periodo pre-pandemia, passando da 288 milioni di euro agli attuali 441. Attraverso questa nuova missione oltreconfine, come Parma Alimentare confermiamo ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo delle opportunità di business verso i mercati esteri per le aziende agroalimentari del territorio».