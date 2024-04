La commissione Territorio in visita alla cassa di espansione di Sala Baganza

La cassa di espansione di Sala Baganza al centro dei lavori della commissione Territorio e Ambiente. Il 10 aprile i consiglieri della commissione presieduta da Stefano Caliandro si riuniranno nel Comune in provincia di Parma per fare il punto sui lavori dell'infrastruttura in via di realizzazione nel parmense.

"Confermiamo il nostro impegno per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini. La cura del suolo è una delle priorità su cui lavorare: la commissione Territorio e Ambiente sarà a Sala Baganza per rafforzare il legame e il dialogo tra la Regione, gli Enti Locali, i cittadini e il mondo del lavoro e delle imprese", spiega il presidente Caliandro

L'appuntamento è alle ore 9,30 nei locali della Rocca Sanvitale, in Piazza Gramsci a Sala Baganza. Dopo i saluti del presidente della Commissione Caliandro, sarà il turno della vicepresidente e assessore all'Ambiente IrenePriolo e dei sindaci di Sala Baganza Aldo Spina, di Parma Michele Guerra, di Collecchio Maristella Galli, e di Felino Filippo Casolari.

Gli aspetti tecnici dell'opera saranno presentanti da Angelica Catalano, direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da Gianluca Zanichelli, direttore Vicario AIPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e da Mirella Vergnani, dirigente AIPo Transizione Ecologica e Mobilità Dolce.

A seguire il dibattito con i consiglieri regionali e le conclusioni di Priolo.

I lavori potranno essere trasmessi via streaming collegandosi al sito dell'Assemblea legislativa all'indirizzo www.assemblea.emr.it.