La Corte dei Miracoli rischia di soccombere sotto il peso di un impegno immenso e risorse insufficienti. L'associazione, sebbene porti avanti la sua missione con il prezioso contributo dei volontari, non può basarsi unicamente sul loro lavoro per raggiungere i propri obiettivi. Per questo motivo, è necessario assumere personale che possa apportare competenze e professionalità specifiche tutti i giorni.

Le donazioni e l'impegno dei volontari sono fondamentali, ma non sufficienti a garantire la sostenibilità dell'associazione. L'assenza di sostegno economico o immobiliare da parte di enti pubblici come il Comune, la ASL o la Diocesi, pur riconoscendone il valore, tanto da rivolgersi alla Corte dei Miracoli quando ne hanno estremo bisogno, rende indispensabile reperire risorse. L'obiettivo è quello di creare un connubio tra l'esperienza e la dedizione dei volontari e le competenze di figure professionali, per dare vita a un futuro più solido e durevole per l'associazione. In questo modo, si potrà ampliare il raggio d'azione e l'impatto positivo che essa ha sulla comunità.

L'assunzione di personale rappresenta un passo fondamentale per il futuro dell'associazione. Un futuro in cui potrà operare con maggiore efficacia ed efficienza, raggiungendo un numero ancora maggiore di persone e offrendo un servizio ancora migliore. Per questo, ci rivolgiamo con un secondo accorato appello a tutti i cittadini e le imprese di Parma: uniamo le forze per sostenere finanziariamente il progetto e dare speranza a chi ne ha più bisogno.

Perché donare alla Corte dei Miracoli di Parma?

Per contrastare l'invisibilità e l'esclusione: La Corte dei Miracoli non solo offre un rifugio sicuro, cibo, sostegno medico, psicologico e amministrativo, ma soprattutto restituisce dignità e speranza a chi è stato dimenticato dalla società. Per favorire il riscatto: l'associazione, attraverso percorsi personalizzati di recupero, aiuta le persone a ritrovare sé stesse e a ricostruire una vita autonoma e dignitosa, sia per loro che per la comunità. Per costruire una comunità più giusta e solidale: dove la dignità umana non ha prezzo e nessuno viene lasciato indietro, La Corte dei Miracoli propone di ampliare le soluzioni esistenti con nuove proposte in linea con l'imperativo di uguaglianza e inclusione per tutti. È importante ricordare che le azioni emergenziali non risolvono i problemi alla radice, ma rischiano di perpetuarli nel tempo, fino a compromettere seriamente la vita delle persone senza fissa dimora.

La storia di Massimo

Massimo, un uomo la cui vita era stata spezzata dalle circostanze, si era ritrovato “barbone e senza tetto” in un piccolo e ricco paese della provincia di Parma, di 7000 abitanti. Nessuno dei suoi compaesani sembrava accorgersi di lui, passando accanto alla sua miseria con l’indifferenza di chi non vuole vedere. La strada, con il suo crudele abbraccio, l’aveva trasformato in un alcolista, privandolo della speranza e della dignità. Ma un giorno, un barlume di umanità ha fatto breccia nella sua oscurità. Lo abbiamo trovato, abbandonato a se stesso, e abbiamo deciso di non voltare le spalle. Con pazienza e dedizione, gli abbiamo offerto le giuste motivazioni e la fiducia necessaria affinché accettasse di intraprendere un percorso di disintossicazione. Nonostante i suoi progressi, il destino sembrava ancora giocare contro di lui. Massimo era troppo vecchio perché qualcuno gli offrisse un lavoro, e al contempo troppo giovane per beneficiare di sostegni economici da parte delle istituzioni. Tuttavia, non lo abbiamo abbandonato. Da tre anni, Massimo è completamente a nostro carico. Nonostante le difficoltà, la sua rinascita ci ricorda il potere dell’empatia e della solidarietà. La sua storia è un monito per tutti noi: anche nelle situazioni più disperate, un atto di gentilezza può fare la differenza tra la disperazione e la speranza.