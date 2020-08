La degenza della Medicina riabilitativa del Maggiore  torna al piano rialzato del Barbieri

Da lunedì 17 agosto la degenza della Medicina riabilitativa, struttura diretta da Rodolfo Brianti, torna al piano rialzato del padiglione Barbieri (pad. 11). Le attività dei dodici posti letto di degenza riabilitativa intensiva riprenderanno con le modalità programmate e comunicate direttamente ai pazienti e alle famiglie. Il ricovero in Medicina Riabilitativa avviene in modo esclusivo da reparti per acuti – Rianimazione, Neurologia, Neurochirurgia soprattutto - e riguarda pazienti con disabilità prevalentemente neurologiche. Nel graduale ritorno alla normalità delle funzioni assistenziali, riprendono anche le attività di riabilitazione all’interno della palestra a supporto dei pazienti ricoverati, mentre ad oggi le attività ambulatoriali vengono svolte secondo piano del Padiglione Cattani (pad.15).

