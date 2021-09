"Là dove c’era l’erba … lasciatela!": cittadini e comitati in Cittadella per 'salvare il prato dalla condanna a morte'

Appuntamento domenica 3 ottobre sul prato a lato dell’ingresso di via Pizzi per mantenere alta l’attenzione sulla necessità di tutelare il verde del Parco, nell’imminenza degli annunciati lavori di “restyling”

“Là dove c’era l’erba … lasciatela!” è lo slogan dell’iniziativa aperta a tutti che si terrà in Cittadella domenica 3 ottobre alle ore 10.30 sul prato a lato dell’ingresso di via Pizzi per mantenere alta l’attenzione sulla necessità di tutelare il verde del Parco, nell’imminenza degli annunciati lavori di “restyling”.

I comitati La Cittadella Futura e Cittadella per Parma scendono uniti in campo in difesa del Parco della Cittadella invitando la cittadinanza ad “occupare” simbolicamente e in modo pacifico il prato all’entrata di via Pizzi, destinato a scomparire a seguito della realizzazione di due campi da basket, prevista dal progetto del Comune.

La manifestazione è sostenuta da numerose associazioni: ADA – Amici dei Boschi di Carrega - ENPA Parma – FIAB Parma - Fruttorti Parma – ISDE Parma Medici per l’Ambiente – Italia Nostra Parma - Legambiente Parma – Manifattura Urbana - No Cargo Parma APS - Parma Etica - Parma Sostenibile – Slow Food Parma – Sodales –-WWF Parma e dalla Rete di 62 associazioni “Parma a Dimensione Umana” e dal Comitato Tardini Sostenibile. Con spirito di cittadinanza attiva, questo appuntamento si propone di dare voce alle migliaia di cittadini che già hanno firmato la Petizione critica verso il piano dei lavori

originariamente previsto e che tuttora esprimono motivate perplessità sui prossimi interventi.

In particolare, associazioni, comitati e cittadini sottolineano come sia inutile e costoso spostare i due campi da basket dalla posizione in cui funzionano bene da 70 anni, con conseguente perdita del prato in cui verranno ricostruiti. Il trasloco del basket potrebbe, inoltre, determinare un aumento delle spese a carico della collettività per la necessità di salvaguardare i reperti delle antiche fortificazioni, la cui presenza è già stata segnalata dalle recenti indagini archeologiche. La priorità dei lavori andrebbe data, invece, al consolidamento del sistema fortificato delle mura, al restauro e alla messa in sicurezza della Porta di via Italo Pizzi, oltre ad una programmazione della manutenzione del verde che finora è mancata. Il denaro pubblico non andrebbe destinato ad “abbellimenti” e “rifunzionalizzazioni” di cui il Parco della Cittadella non ha bisogno, ma utilizzato per programmare una manutenzione puntuale e costante, ordinaria e straordinaria.

Anche la recente modifica dell’orario di chiusura del Parco, protratta alle ore notturne, ha determinato degrado, rumore e difficoltà di controllo delle frequentazioni. Per salvare dalla condanna a morte il prato, la cui fruizione è notevolmente aumentata per via della pandemia, usato come palestra all’aperto da associazioni sportive e da privati cittadini, l’appuntamento è domenica 3 ottobre alle ore 10.30 dentro la Cittadella, a lato dell’ingresso di via Pizzi.