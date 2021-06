La famiglia di Alessia sempre vicina all’Oncoematologia pediatrica del Maggiore

Il futuro di Alessia è stato rubato da una malattia che l’ha costretta a lunghi ricoveri nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Maggiore con mesi vissuti fianco a fianco al personale medico e sanitario che la seguiva, durante i quali si è costruito un legame speciale con la famiglia, che si rinnova nel tempo. I genitori di Alessia Zambrelli, promessa del basket parmigiano e studentessa del Liceo Bertolucci sportivo scomparsa poco più di un anno fa a soli 18 anni, ritornano in reparto per trasmettere la vicinanza e la solidarietà che loro stessi hanno ricevuto.

Oggi un piccolo gesto che dimostra l’attenzione verso i pazienti ricoverati nella struttura diretta da Patrizia Bertolini con la consegna di un quantitativo di creme emollienti particolarmente indicate per preservare la pelle di chi deve sottoporsi a trattamenti chemioterapici.

Oltre all’amica di Alessia, Laura Chierici, erano presenti il papà Gianluca Zambrelli e la mamma Cecilia Cavalli che ha aggiunto “Tenere viva la memoria della mia bambina può essere utile ai pazienti che stanno affrontando un percorso simile al suo”.

“Sono prodotti di cui i genitori di Alessia conoscono l’importanza – ha spiegato la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou ancora commossa per il ricordo della giovane paziente – per questo hanno deciso di fornircene una scorta per i paziento ora in cura. Un grazie davvero di cuore per tutto l’affetto che ci stanno dimostrando e per tutte le raccolte fondi che stanno promuovendo per il reparto di Oncoematologia pediatrica”.

“Un sentito ringraziamento alla famiglia di Alessia per la donazione – ha aggiunto la direttrice dell’Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini - Alessia e il suo sorriso rimangono sempre con noi e siamo ammirati dai suoi genitori, che nel suo ricordo si attivano per aiutare gli altri ragazzi che devono affrontare momenti difficili”.