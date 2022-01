La Giornata della Memoria, il programma

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dello sterminio e chi ha rischiato la vita per proteggere i perseguitati. Parma esce dal suo biennio di Capitale Italiana della Cultura portando avanti, anche in questa ricorrenza, un programma condiviso e coinvolgente, dedicato ad età ed occasioni diverse con lo spirito che ha ereditato dall’esperienza di riferimento nazionale in fatto di cultura: battere il tempo grazie alla memoria, grazie ad uno sguardo ampliato dalla conoscenza e dal fare sistema intorno a valori in cui questa città sempre ha creduto e ancora porterà avanti. Sono tante le iniziative che i diversi Settori del Comune di Parma hanno messo in programma per questa giornata.

Questa mattina, nella Sala dei Concerti della Casa della Musica, si è tenuta la Cerimonia ufficiale alla presenza del Sindaco Federico Pizzarotti, del Sindaco di Felino Filippo Casolari, della Sindaca di Collecchio Maristella Galli, del Sindaco di Traversetolo Simone dall'Orto, del Prefetto Antonio Garufi, del Presidente della Provincia Andrea Massari, il Consigliere Regionale Matteo Daffada', del Presidente del Consiglio Alessandro Tassi-Carboni, del Presidente della Comunità Ebraica Riccardo Joshua Moretti, della Presedente ISREC Carmen Motta, delle massime autorità, dei Consiglieri del Comune di Parma.

La cerimonia si è aperta con la consegna da parte del Prefetto e dei Sindaci di riferimento, di tre 'medaglie d'onore a civili e militari deportati nei lager nazisti'. Le medaglie sono state consegnate ai familiari di Filippo Casolari di Felino, Giovanni Figoni di Collecchio e Simone Dall'Orto di Traversetolo.

Dopo una breve introduzione da parte del Presidente del Consiglio Tassi Carboni è stato poi proiettato il film-documentario ‘Parma Ebraica ed il territorio’, realizzato da Comunedi Parma, Provincia e Comunità Ebraica di Parma con il sostegno di tutti i gruppi consiliari.

Le immagini che ripercorrono le storie e i volti di coloro che viveano nel nostro territorio, testimoniano i tristi fatti accaduti alla comunità ebraica nel parmense e scorrono accompagnate dalla voce narrante di Antonietta Centoducati e dalle musiche del Maestro Riccardo Joshua Moretti con la sceneggiatura di Eddy Lovaglio e la regia di Paolo Gepri.

Proseguiranno le iniziative per tutta la giornata.

Programma:

GIORNO DELLA MEMORIA 2022

27, 28, 29 e 30 gennaio, orari vari

Teatro Due

L’ISTRUTTORIA

Di Peter Weiss. Regia Gigi Dall’Aglio. Produzione Fondazione Teatro Due.

Il dovere di ricordare, la memoria dell’Olocausto, l’arte di mantenere un impegno rispetto alla storia: lo spettacolo capolavoro del teatro documentario europeo composta da Peter Weiss attingendo alle deposizioni processuali dei testimoni e dei sopravvissuti di Auschwitz, nel 1984 è stato messo in scena dal Teatro Due di Parma diretto da Gigi Dall’Aglio. L’allestimento è divenuto un cult teatrale che ha conosciuto importanti tournée in Italia e all’estero e che, da oltre trentacinque anni, torna ogni anno sul palco del Teatro Due dove sarà di nuovo in scena, per la prima volta in assenza del suo creatore.

L’Istruttoria - con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo / Ilaria Falini, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi e Davide Carmarino / Emanuele Nidi (esecuzione musicale), musiche originali Alessandro Nidi, costumi Nica Magnani, luci Claudio Coloretti.

Informazioni e biglietteria: biglietteria@ teatrodue.org- tel: 0521.230242 – www.teatrodue.org

Da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio

Bedonia, Borgotaro, Busseto, Salsomaggiore, San Secondo, Soragna

Posa Pietre d'inciampo nei comuni della provincia

A cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma in collaborazione con i comuni interessati dal progetto.

Giovedì 27 gennaio ore 10

Posa Pietre d'inciampo a Parma 2022

Cerimonia: Via Corso Corsi 58 - Cortile del Liceo Albertina Sanvitale

Percorso:

Via Corso Corsi 58, in ricordo di Aristide Zanacca, ardito del popolo e membro del movimento di Liberazione;

Via della Salute 43, in ricordo di Ferdinando Vignali, partigiano della 12a Brigata Garibaldi;

Via D’Azeglio 23, in ricordo di Guido Toscani, Internato Militare;

Piazzale Santa Croce 9 in ricordo di Eugenio Frigeri, partigiano della 1a Brigata Julia;

Via Emilia Est 140, in ricordo di Enzo Dall’Aglio, Internato Militare

Il percorso sarà preceduto da un momento di ricordo insieme alla famiglia di Michele Valenti (internato militare italiano - sopravvissuto) presso la pietra d’inciampo posta lo scorso anno in Viale Basetti 14.

A cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma con il patrocinio e il contributo del Comune di Parma

Giovedì 27 gennaio ore 17

Complesso San Paolo - Sala Conferenze del Laboratorio Aperto (ingresso da Vicolo delle Asse, 5)

e in streaming sul canale YouTube “Città di Parma”

Bruchstücke ’45. Frammenti di memoria. Storie e oggetti dai lager nazisti

A cura del Centro Studi Movimenti con la collaborazione del Comune di Parma ed il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Visita virtuale alla mostra della Fondazione Brandeburgische Gedenkstätten di Oragnienburg, a cura di Salvatore Trapani, referente della Fondazione e guida autorizzata nei campi di Sachsenhausen e di Ravensbrück. La mostra espone 45 oggetti risalenti al periodo della primavera 1945, un periodo di diffusa violenza e profondi sconvolgimenti che travolsero i destini di migliaia di deportati e detenuti finalmente liberi, di ebrei sopravvissuti, di nazisti in fuga. I frammenti raccolti sono stati ritrovati negli ex lager – oggi memoriali ? di Sachsenhausen e di Ravensbrück, nella foresta del Belower Wald, nel Centro di Detenzione Brandenburg-Görden e nel quartier generale del controspionaggio sovietico SMERSch a Potsdam.

Modera l’incontro Ilaria La Fata del Centro Studi Movimenti

Per partecipare all’incontro in presenza è necessaria la prenotazione tramite App Parma 2020 + 21

Giovedì 27 gennaio ore 18.30

Cinema D’Azeglio

QUEL GIORNO TU SARAI di Kornel Mundruczò (2021)

La storia di una famiglia ebrea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai nostri giorni, attraverso le vicende di tre generazioni: una riflessione potente sulla memoria e sull'identità.

Versione doppiata

Biglietti: intero euro 7,50; ridotto euro 5,50

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Giovedì 27 gennaio ore 20.30

Auditorium del Carmine

IL SONNO DELLA RAGIONE

Concerto per il Giorno della Memoria

A cura di Massimo Felici - Conservatorio di musica Arrigo Boito di Parma

Davide Prina, chitarra

Pietro Locatto, chitarra

Duo Psiche

Valentina Bernardi, flauto

Agatha Bocedi, arpa

Musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, John Williams, Nicola Piovani

Ingresso libero con prenotazione al link https://www. conservatorio.pr.it/i- concerti-del-boito-a-song-of- hope-concerto-per-il-giorno- della-memoria-27-01-2022-ore- 2030/

Giovedì 27 gennaio ore 21

Cinema D’Azeglio

IL SENSO DI HITLER di Petra Epperlein e Michael Tucker (2020)

A partire dal libro mai pubblicato in Italia "The Meaning of Hitler" di Sebastian Haffner (1978), volto a smantellare i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere, il film propone un'indagine alternativa e rivoluzionaria sull'influenza che Adolf Hitler continua ad esercitare ancora oggi sulla società.

Versione originale sottotitolata in italiano - Prima visione

Biglietti: intero euro 7,50; ridotto euro 5,50

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Giovedì 27 gennaio ore 21

Streaming su lenzfondazione.it

AKTION T4

A cura di Lenz Fondazione

Creazione su testo originale di Francesco Pititto e regia di Maria Federica Maestri sul programma nazista di eutanasia sui bambini portatori di handicap e malformazioni genetiche, nell’ambito del progetto permanente sulla Resistenza e l’Olocausto di Lenz Fondazione.

Aktion T4 - installazione e costumi: Maria Federica Maestri, musica: Andrea Azzali, interpreti: Alessia Dell’Imperio, Giacomo Rastelli, Tommaso Sementa, Carlotta Spaggiari, Barbara Voghera.

Venerdì 28 gennaio ore 16.30

Cinema Astra

IL SENSO DI HITLER di Petra Epperlein e Michael Tucker (2020)

A partire dal libro mai pubblicato in Italia "The Meaning of Hitler" di Sebastian Haffner (1978), volto a smantellare i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere, il film propone un'indagine alternativa e rivoluzionaria sull'influenza che Adolf Hitler continua ad esercitare ancora oggi sulla società.

Versione doppiata

Biglietti: intero euro 7,50; ridotto euro 5,50

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 366 2376453

Sabato 29 gennaio ore 14.15

Ritrovo Piazza Garibaldi (lato Palazzo del Municipio). Partenza ore 14.30

Pedalata di Impegno Civile

A cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma

In collaborazione con FIAB Parma e Coop Alleanza 3.0

Pedalata alla scoperta di alcune delle pietre d’inciampo presenti in città, accompagnati da Marco Minardi, Irene Rizzi e Domenico Vitale di ISREC Parma.

Registrazione: euro 2,00 per soci FIAB; euro 4,00 per i non soci FIAB